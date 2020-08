Kåre Ingebrigtsen presentert som Brann-trener: – Min ambisjon er å vinne troféer

BERGEN (VG) Kåre Ingebrigtsen (54) er tilbake i norsk fotball - to år etter at han ble sparket i Rosenborg. Han har signert en avtale med Brann ut 2022, og gikk offensivt ut i sitt første møte med pressen.

– Min ambisjon er å vinne troféer, sa den nye Brann-treneren.

Ingebrigtsen vil ha sin første økt som Brann-trener torsdag, og leder ikke laget mot Molde mandag. Det gjør Robert Hauge.

– For meg så var dette en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg hadde tenkt å fortsette i utlandet, men da Brann kom på banen var det ikke noen tvil. Jeg har opplevd den fantastiske stemningen på Stadion, det skal bli ålreit å være på den rette siden av stemninga, smilte den nye Brann-treneren.

Dermed har Brann hurtig fått erstattet Lars Arne Nilsen, som ble sparket mandag.

– Branns mål er å kjempe om titler, med en offensiv spillestil. Vi ønsket en trener som har erfaring med å vinne, med en god personlighet, og som gjenspeiler det bergenske lynnet med offensivitet, forklarte sportssjef Rune Soltvedt om trenervalget.

– Jeg har troen på at klubben har funnet rett mann, sa Brann-kaptein Daniel Pedersen, som samtidig innrømmet at han ikke vet stort mer om Ingebrigtsen enn at han har vært i Rosenborg, og vunnet titler der.

VG, og flere andre medier meldte lørdag formiddag at Ingebrigtsen skulle fly til Bergen for å gjøre sluttforhandlinger. Rett over klokken 17 ankom han Flesland, sammen med agent og bror Kevin Ingebrigtsen.

Nilsen fikk fyken mandag denne uken, etter tapet mot Vålerenga, og en svak sesongstart. Brann ligger på 8. plass i Eliteserien.

– Det var en trist dag på mandag, men så måtte vi opp i ringene. Kåre pekte seg veldig tidlig ut som en vi ønsket. Jeg reiste opp og tok en prat, og da ble det enda tydeligere, forklarer sportssjef Soltvedt, til VG, om prosessen etter at Nilsen måtte takke for seg.

PRESENTERT: Kåre Ingebrigtsen. I bakgrunnen Rune Soltvedt. Foto: Hallgeir Vagenes

Tittelgrossist

Ingebrigtsen har tidligere trent Ranheim, Bodø/Glimt, Rosenborg, Oostende i Belgia og senest APOEL Nikosia på Kypros, samt et opphold som assistenttrener i Viking. 54-åringen har vært ledig på markedet i et halvt års tid etter at han fikk sparken i APOEL i midten av februar 2020.

Som Rosenborg-trener vant han Eliteserien tre ganger, og cupen to ganger. Han ble kåret til årets trener i Eliteserien i 2017.

