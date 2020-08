Kommentar

Hele sesongen ryker fort

Av Leif Welhaven

Norges Fotballforbund møter myndighetene mandag. Det kan bli helt avgjørende for veien videre. Foto: Stian Lysberg Solum

Det fremstår usannsynlig at myndighetene nå gir grønt lys for fullt frislipp av fotball. I verste fall ender det med en strek over 2020-sesongen for breddefotballen.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ventetiden er blytung, og mange fotballhjerter har hatt forventninger til at møtet over helgen blir starten på slutten for marerittet. Men trolig er det bare å stålsette seg for enda dårligere nyheter. Slik situasjonen er akkurat nå, er det lite som tilsier at en fritidssyssel med kontakt for voksne blir prioritert, i en tid der Erna Solberg varsler innstramminger og igjen understreker viktigheten av enmetersregelen.

les også Erna Solberg skuffet etter smitteutbrudd på Hurtigruten

Mens sårbarheten viser seg både her og der, vil det være politisk overraskende om det nå åpnes for en betydelig aktivitet som breddefotballen innebærer. Selv om den fyller en svært viktig samfunnsfunksjon, er vi tross alt i hobbysfæren, og under ekstreme omstendigheter vil nok NFF slite med å få gehør.

Selvsagt kan dette være skivebom og fotball-lobbyen ende med å få ja overalt. Men det er grunn til å minne om at myndighetene allerede har sluppet opp for eliten og for barn og unge, og det spørs om det er klima for å strekke strikken ytterligere nå. Helsemyndighetene ville jo se an sommerutviklingen, og en del av det vi ser faller neppe i smak.

les også Minst syv smittet etter vestkantfester – ber alle festdeltagerne om å teste seg

At en eventuell fortsatt nekt vil falle mange tungt for brystet er til å forstå, og fotballfolk har grunn til å irritere seg over at de har fått hullete begrunnelser rundt valg.

Samtidig er en del av lobbyens mest innbitte argumenter noe nærsynte. Ja, det har vært dårlig oppførsel på utesteder og grunn til å diskutere om man åpnet fort fort andre steder. Men å slutte derfra til at fotballen har et eller annet overordnet krav på å få åpne alt, mens enmetersregelen fortsatt er gjeldende, er det litt vanskelig å få tak på. Om noe viser seg å ha gått for langt her eller der, er jo ikke det noe gyldig argument for eksperimentering andre steder.

Fotballen bør kanskje heller ikke være så overrasket over at næring, arbeidsplasser og de minste har forrang, dette er tross alt noe som har vært tydelig uttalt lenge.

les også Reiseråd om «grønne land» fører turistene bak lyset

Det som derimot er et godt argument for spill, er at de overordnede tallene i Norge er lave, at det er lite empiri på smitte gjennom sysselen og at mye annet virker magnetisk på ansamlinger. Motsatt vei trekker poenget om at det i sum er mye aktivitet som slippes fri dersom bredden får starte, og det er til å forstå at myndighetene har en viss bekymring her.

Det er ikke lett å finne en fasit om en mangefasettert problemstilling. Men slik totalen ser ut nå, er det ikke lett å se for seg at gode nyheter er på vei.

Dessverre.

Publisert: 07.08.20 kl. 08:04

Les også

Fra andre aviser