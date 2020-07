MÅTTE UT MED SKADE: Tore Reginiussen ble Rosenborgs andre bytte torsdag, allerede etter halvtimen spilt mot Viking. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg avviser rovdrift etter dobbel skadesmell

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Viking 3–0) Før tredve minutter var spilt hadde både nylig friskmeldte Anders Konradsen (30), og kaptein Tore Reginiussen (34) gått av Lerkendal-matten med skade.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

Først fikk Anders Ågnes Konradsen slippe til i 18 minutter i 2–1-seieren hjemme mot Sandefjord. I bortekampen mot Haugesund (tap 1–0) spilte 30-åringen 68 minutter før han ble byttet ut. Før det hadde ikke Konradsen ikledd seg Rosenborg-drakten siden 1. november 2019 (mot Strømsgodset) før en planlagt akillesoperasjon.

Comebacket varte i ytterligere halvannet minutt mot Viking, før det sa stopp.

Dobbel smell

Helt upresset viste Konradsen tydelig tegn til ubehag, og tuslet av Lerkendal-matten.

– Det var en kjenning i samme legg som han har vært plaget med ei stund. Han er lei seg. Han har vært skadeplaget de siste årene, men helt konkret hva situasjonen hans er i dag, det vet jeg ikke, sier Rosenborg-lege Reidar Due til VG.

– Når en skade kommer så tidlig, burde han i det hele tatt vært på banen?

– Det er vanskelig å si, men jeg er ikke redd for å ta selvkritikk. Han er jo en idrettsutøver som vil spille etter å ha vært skadet. Vi kan selvsagt kanskje gå i oss selv også.

Etter tredve minutters spill fikk Konradsen følge av kaptein Tore Reginiussen.

– Tore tråkket over. Det ser ikke så galt ut. Jeg har tro på at han kommer seg fort. Målet er at han skal være klar til neste kamp. Kjenner jeg han rett, så skal det mye til før han kaster inn håndkleet.

Avviser rovdrift

Når dette skrives er spillere som André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Reginiussen, Konradsen og Samuel Adegbenro ute med skade. De mange skadene var en medvirkende årsak til at Rosenborg hadde fem trøndere på banen samtidig i kampen mot Viking, og til sammen ni trøndere i troppen.

– Det har vært en veldig spesiell oppkjøring til sesongen. Det har vært veldig mye fysisk trening og lite ball. Så kommer man plutselig i en situasjonen der man skal trene med fotball. Da er det forventet at det kommer muskel- og skjelettskader. Vi har fulgt veldig mye med på de ligaene som har startet før oss, og vi så der at det var mye slike plager. Jeg tror ikke dette gjelder bare i Rosenborg. Det er en spesiell sesong, sier Due.

– Er det rovdrift på spillerne?

– Nei, det er det ikke. Det er nok et ønske om å spille inn en ellever, men mange skader gjør det vanskelig. Det å drive rovdrift på fotballspillere, det tror jeg ikke gjøres.

– Oppkjøring fra fysisk trening til kontakttrening gjør noe. Det blir mer eksplosivt med en gang over kort tid. Det er to kamper i uken. Det er som sluttspill i hockey. Det er det vi holder på med, og det er tøft.

les også Rosenborg herjet etter «hårføner» i pausen

– Synd på Konradsen

Rosenborg-trener Trond Henriksen viser til Due på VGs spørsmål om de to siste skadetilfellene.

– Jeg vil jo gjerne ha alle skadefri. Det er synd om Konradsen er ute igjen. Hedenstad er på bedringens vei, selv om han ikke er klar til helgen. Så håper jeg at det går bra med Per (Ciljan Skjelbred) i dag. Tore er jeg litt usikker på, der vet jeg ikke helt, sier Henriksen til VG etter kampen.

– Gjør skadene at dere må tenke på å hente inn nye spillere?

– Vi har den stallen vi har, og kan ikke gjøre noe med den før i september. Jeg blir glad av å se innhoppene i dag, med blant andre Carlo (Holse), Gjermund (Åsen) og Filip (Brattbakk).

Publisert: 31.07.20 kl. 07:25

