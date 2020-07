Brann snublet hjemme mot Start : – Vi er veldig ustabile

BERGEN (VG) (Brann – Start 1–1) Branns keeper Ali Ahamada var uheldig da han sendte ballen i eget nett, men så dukket formspiller Gilbert Koomson opp og sikret ett poeng for Brann.

Brann-keeper Ali Ahamada var svært uheldig da Start etter 28 minutter gikk i ledelsen. Eman Markovic skjøt ballen i stolpen, deretter spratt ballen i Ahamada og i mål. Brann kom så tilbake like før pause ved Gilbert Koomson, men flere mål ble det ikke. Dermed endte det med poengdeling på Brann stadion.

– Det er litt «repeat» fra tidligere kamper. Vi er veldig ustabile. Vi har våre sjanser og skal vinne kampen, men det er de første 30 minuttene av kampen som ødelegger. Da er vi ikke på, og det er skuffende, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

Også Branns kaptein var klar i talen etter kun ett poeng hjemme mot et Start-lag som fortsatt ikke har vunnet en eneste kamp i årets sesong.

– Frustrerende. Vi er klart det beste laget og har mange sjanser. Det er irriterende for vi mister to poeng på et dumt mål. Vi gjør feil og gjør ikke ting ordentlig, sier Brann-kapteinen skuffet til Eurosport.

Frustrerte supportere

Oppgjøret startet med et Start-lag som gikk rett i angrep og skjøt i stolpen før minuttet var spilt. Det var en forsmak på det som skulle komme, men først ventet femten minutter med lavt tempo og balltrilling fra begge lag.

Mot slutten av omgangen virket det som at hjemmelaget våknet mer til. Etter en vakker pasning fra Vegard Forren fikk Petter Strand ballen nede ved hjørneflagget og slo et høyt innlegg mot bakerste stolpe. Der ventet en Gilbert Koomson i storslag som headet ballen i mål med et kontant hodestøt. Det var Koomsons sjette mål denne sesongen.

I andre omgang var Brann det beste laget, men de store sjansene uteble. Det ble igjen mye balltrilling av hjemmelaget. Etterhvert som sluttsignalet nærmet seg, steg frustrasjonen blant hjemmefansen. Det var tydelig at det ikke var fornøyd med det de fikk servert på Brann stadion.

– «Syrefest»

Start-supporterne måtte nok en gang se at det heller ikke denne runden ble en trepoenger til laget fra Kristiansand. De står nå med fem uavgjorte og fire tap etter ni spilte kamper. Start-trener Joey Hardarson var imidlertid ikke alt for langt nede etter ett poeng i Bergen.

– Vi kan si at vi er fornøyd med poenget her. Det ble ikke brasiliansk sambafotball her, men vi kriger og legger ned mye.

Start kunne også ha rappet til seg alle tre poengene da Mathias Bringaker bestemte seg for å prøve lykken. Fra midtbanen klemte siddisen til ettersom Ahamada sto langt ute. Ballen endte imidlertid et par meter utenfor mål.

– Det var «syrefest». Det er en tung matte, men det er bra vi får med oss poeng herfra. Keeper sto jo nesten på 16, så jeg var nødt til å prøve, smiler Bringaker til Eurosport.

