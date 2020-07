SVARER WELHAVEN: Per Arne Rennestraum. Foto: Privat

Manchester City og VGs ord-doping

Manchester City er den fattige arbeiderklasseklubben som vant i lotto og tok opp kampen med kartellet i europeisk fotball. Det er en eventyrhistorie som VG burde hylle.

Per Arne Rennestraum, Redaktør for Scandinavian True Blue

I stedet slår kommentator Leif Welhaven i VG-sporten inn åpne dører om pengedoping. Det kan virke som om store pengebeløp ikke eksisterte før Manchester City begynte å få tilgang til oljebrønnene. Welhavens utbrudd er passe pompøst og inneholder akkurat de ordene som menigheten vil høre.

Det hele handler om at Manchester City først ble dømt av UEFAs etiske komite som ville stenge klubben ute fra europeiske turneringer i to år. Citys ledere mente klubben var uskyldig. De anket og ble frikjent av uavhengige CAS. En god nyhet for City, for fotballen og for flere hundre arbeidsplasser i Manchester.

Alle som har fulgt med i fotballen vet at UEFA laget et regelverk som skulle hindre at klubbene bruker mer penger enn de tjener. De kalte det Financial Fair Play. På den måten skulle det bli umulig for klubber med nye og ambisiøse eiere å hevde seg i selskap med UEFAs kjæledegger som for eksempel Liverpool, Manchester United, Real Madrid og ikke minst Barcelona og Bayern München.

I Welhavens kommentar står det ikke noe om korrupsjonskandalene som har ridd pampene i UEFA. Ikke noe om gutteklubben Grei som hjelper hverandre der det behøves. De egentlige skurkene slipper unna hans penn. I en slik verden er Manchester City med sine rike eiere er brysom lillebror, eller bråkete nabo, som Manchester Uniteds forstandige hedersmann Alex Ferguson godlynt sa det.

Sannheten er at UEFA selv er selve eksponenten for pengedopingen som Welhaven er så sterk motstander av. Et lag som blir nummer fire i Premier League kan få nærmere en milliard i inntekter fordi den kan delta i Champions League. Klubben som blir nummer fem får ikke den muligheten. Rettferdig? Skal vi bli kvitt pengedoping, må Champions League i dagens format legges ned. VG har så langt brakt på banen null motstemmer til de som mener City burde vært dømt. I England er det annerledes. Der er det noen journalister som innser at de kanskje ikke har like høy juridisk kompetanse som CAS, organet som frikjente Manchester City. Det finnes ikke noe negativt ved at City ble frikjent. Rettssikkerhet har aldri vært et onde.

Welhaven mener Jose Mourinho var spot on da han sa at frikjennelse er en katastrofe. Welhaven legger selv til at fotballen «døde litt til.»

Her gjør nok VGs og Tottenhams mann seg skyldig i orddoping. «Katastrofe» er ord som bør brukes om hungersnød, hotellbranner, jordskjelv eller når 39 tilskuere blir drept på Heysel stadion. Den gangen, i 1985, ble engelske klubber utestengt fra europacupspill i fem sesonger. Liverpool fikk et år ekstra. Katastrofe var det da 56 uskyldige mennesker omkom i brann da Bradford-fansen skulle feire opprykk – eller da 96 Liverpool-supportere døde i Sheffield.

Nei, fotballen «døde ikke litt til» med Citys frikjennelse. Fotballen har aldri vært så levende som nå. Aldri før har så mange kunnet se så mye god fotball på tv. Vi må tilbake til etterkrigstiden for å oppleve like mange tilskuere på kampene i England (OK, ikke akkurat nå, da). Den politisk korrekte pressen klager på lønningene til spillerne, men ingen bryr seg om hva Tom Cruise får for å spille inn en film. Det er markedet som bestemmer. På 80-tallet var folk redde for å gå på kamp. Jeg var selv skrekkslagent vitne til vold og tilskuerbråk da Manchester City spilte borte mot Oldham i et lokaloppgjør midt på 1980-tallet. Det var på den tiden, og ikke nå, at fotballen var i ferd med å dø. Siden ble den reddet av nye stadionanlegg og penger.

Vi hører hele tiden at det er blitt så dyrt å gå på fotballkamp. Sjelden hører vi det samme om konserter som jevnt over er langt høyere priset. I Manchester kunne unger i vinter se Englands beste lag spille i FA-cupen for et pund. Noen kamper i Champions League er også svært lavt priset. Alle har råd til å gå på kamp, men ikke på alle kamper. Slik har det alltid vært.

Som redaktør av supporterklubbens skandinaviske medlemsblad opplever jeg daglig å bli beskyldt for å holde med en klubb som bedriver pengedoping. Det nytter ikke å svare at Manchester City har vunnet fire ligamesterskap til tross for at de årlig har hatt minst en milliard færre kroner til å drive fotballklubb for, enn den gode nabo Manchester United. Det er heller ikke Manchester City som kjøper de dyreste spillerne.

Dopingbeskyldningene kommer med jevne mellomrom, bare avløst av hetsen av eierskapet. Mange av våre medlemmer føler seg så mobbet at de ikke vil fornye medlemskapet. Undertegnede ønsker at City får nye eiere. Helst burde de være engelske. Ingen er bedre til å drive fotballklubber enn Citys eiere. Men det den gjengen driver med på fritida i Abu Dhabi går ingen god for. Jeg heier på Manchester City, ikke på eierne. På samme måte som jeg er stolt av fedrelandet mitt, men ikke av alt som regjeringen driver med. Abu Dhabi, der Citys eiere hører hjemme, er et regime som Norge har solgt våpen til, så det er vel rundt fem millioner andre nordmenn som burde være bekymret for etikken her. Hvis vi først skal snakke om blodpenger, mener jeg.

Heia City og heia fotballen!

