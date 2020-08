Kommentar

Idrettens umulige skvis

Av Leif Welhaven

Videre idrettsåpning bremses på grunn av smittesituasjonen. Kulturminister Abid Raja utfordrer nå idrettsbevegelsen til å prioritere internt til den dagen grønt lys kan gi. Det baner vei for flere interessante samtaler, for eksempel mellom fotballpresident Terje Svendsen og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Vidar Ruud

Fotball har tatt nær all oppmerksomhet i diskusjoner om corona og gjenåpning. Nå tar situasjonen en vending som er utfordrende for idrettspresidenten.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Uansett hvor mye den norske idrettsbevegelsen liker å fremstille seg som «konsensuskamerater», er det jo iboende interessekonflikter i en så sammensatt organisasjon.

Så langt under coronakrisen har vi sett lite til interne diskusjoner i et landskap der alle offentlig godtok at elitefotball var først i køen. I påfølgende offentlige idrettsdebatter har det handlet om fremtiden til fotball, fotball og atter fotball.

les også Ber NIF droppe breddefotball fra ønskeliste til regjeringen

Interessene og utsiktene til andre av de 55 særforbundene har vi hørt lite om. Det skyldes delvis at fotball har vært den av de store lagidrettene som har vært midt i sesong, men også at storebror er så til de grader størst og sterkest.

Nå som det er kjent at videre oppmykning bremses som et resultat av smittesituasjonen, benytter samtidig regjeringen anledningen til å få frem et sceneskifte. Det er ganske snedig politikk. Omdreiningen innebærer at det nå ikke vil handle om en påstått samlet idrett som venter på hva myndighetene foretar seg videre. I en tid der ikke alt åpner på likt, vil nemlig Abid Raja ha idretten til selv å sette opp en prioriteringsliste.

Utfallet av denne er både interessant og betegnende for rådende maktforhold. For hva skal man egentlig prioritere nå?

les også Regjeringen ber idretten sette opp prioriteringsliste for videre åpning

For fotballen er det mulig å se det både som godt og vondt at de er så store. En intern førsteprioritet den dagen det er mulig å ha kontakt, vil bety mye for mange. Men kan et valg om å sette fotball først samtidig øke terskelen for i det hele tatt å få ja?

Argumentet for å plassere fotballen bakover er det samme som inntil videre har talt for det største særforbundet, nemlig timingen. Det går fort mot høst, og om ikke altfor lenge begynner en ordinær terminliste for fotball å nærme seg den siste delen.

Samtidig er andre lagidretter på vei inn i sesong, og vil sikkert hevde at det bør sikre dem en billett på første rad den dagen teppet kan trekkes fra. Her er det jo for eksempel interessant at basketpresidenten er så tydelig på at dette ikke er tiden for å sette fotballen først. Samtidig er det jo interessant å se hvilke reaksjoner en eventuell prioritering av håndball vil gi, gitt historikken fra valgkampen som ledet til at Kjøll ble president.

les også Frykter hockeykonkurs uten ny million-pakke

Langs en annen akse vil avgrensede miljøet innen individuelle idrettsgrener kunne ha vel så god kontroll hva gjelder mulig sporing og kontroll over aktivitet. Bør slikt bli utslagsgivende?

Her er det ingen fasit, og det setter hele kjernen i den norske idrettsbevegelsen på en interessant prøve. Organisasjonen tviholder jo på at kreti og pleti skal høre inn under samme tak, uansett hvor ulike forutsetninger og sysler er. Det har mange fordeler, men det innebærer også at det veldig ofte er slik at interne interessemotsetninger kamufleres og dysses ned.

Å feie motsetninger under teppet går dårlig nå som Abid Raja svart på hvitt vil vite hva som er mer og mindre viktig den dagen det grønne lyset kan gis. Det setter idrettspresident Berit Kjøll på en skikkelig lederprøve, og tidsfristen for prioriteringslisten er svært knapp. Det gjør det ikke mindre interessant å se hvordan idrettspolitikk i praksis viser seg å virke, i en tid der alle er utålmodige og noen nødvendigvis må nedprioriteres.

Publisert: 10.08.20 kl. 17:08

Fra andre aviser