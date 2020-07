Veland om Messis Barcelona-slakt: – Det er rene ord for pengene

Lionel Messi var alt annet enn fornøyd etter tapet for Osasuna, og Petter Veland kan knapt huske å ha sett argentineren slik. – Frustrasjonen hans er ektefølt, sier La Liga-eksperten.

Nå nettopp

– Dette er en av veldig få ganger i løpet av de siste ti-femten årene at Messi har tatt etter kampen-intervjuet i La Liga-sammenheng. Og så er det jo ofte slik at når Messi prater blir det overskrifter. Ikke fordi de han sier er så kontroversielt, galt eller farlig, men fordi det er Messi som sier det.

Det sier Petter Veland til VG, dagen etter Barcelonas 1–2-tap hjemme for Osasuna.

les også Spår Madrid-dominans etter ligagullet: – Jeg er begeistret over klubbdriften

Katalanerne havnet under mot Osasuna tidlig i kampen, før Messi reduserte med et vakkert frispark. Drøye 13 minutter før full tid ble Osasuna redusert til ti mann, men likevel klarte de å kontre inn en matchvinner-scoring fire minutter på overtid.

Høydepunktene kan du se i videovinduet øverst.

Messi-tirade

Barcelona tapte dermed – og ettersom Real Madrid gjorde jobben og vant mot Villarreal, ble Los Blancos seriemestere. Lionel Messi var alt annet enn fornøyd.

– Det må skje forandringer. Vi ville ikke avslutte sånn som dette, men det summerer opp nesten hele sesongen. Vi har vært et veldig ujevnt, veldig svakt lag med lav intensitet. Jeg sa for lenge siden at om vi fortsetter sånn som dette, blir det veldig vanskelig å vinne mesterligaen. Hvis vi ønsker å vinne mesterligaen, må vi endre på mange ting, sa en tydelig frustrert Messi.

les også Gareth Bales oppførsel slaktes: – Uprofesjonelt og respektløst

Veland kan knapt huske å ha sett Messi slik.

– Det var nesten som at han tok ordet selv. Det er mulig han tenkte at han som kaptein måtte ta ansvar og vise ansikt i denne situasjonen, men det er ingen tvil om at det er rene ord for pengene. Det Barcelona har vist etter oppstarten er ikke en klubb som Barcelona verdig.

VAKTE OPPSIKT: Her står Lionel Messi klar til å bli intervjuet av spanske medier etter torsdagens kamp. Foto: LLUIS GENE / AFP

Troféløs sesong?

La Liga-eksperten tror at vi om noen år kan se tilbake på coronapausen tidligere i år, og peke på det som et skille mellom Barcelona og Real Madrid. Veland påpeker at mens Barcelona har hatt hegemoniet i hjemlig sammenheng, er det Real Madrid som har dominert europeisk toppfotball med sine mange Champions League-triumfer.

Nå er nettopp Champions League det eneste Barcelona har igjen å kjempe om. Det går mot noe så sjeldent som en troféløs sesong for Barcelona.

les også Plass i Europa i fare for Ødegaard og Real Sociedad: – Spent på hvordan det spiller inn

Veland tror ikke Barca går helt til topps i Champions League – selv med et nytt format, hvor alt avgjøres over én kamp.

– Det er et miljø i og rundt klubben som er forsuret. De får en turbulent inngang til kampen mot Napoli uansett. Det er nettopp derfor jeg ikke forstår at Quique Setién sier at han «vet ikke, men håper at han er trener om tre uker». Det innbyr til så mange spekulasjoner og latterliggjøring fra alle dem som ikke liker Barcelona. Det er som å kaste tennvæske på et bål.

– Frustrasjonen hans er ektefølt

Det første oppgjøret mellom Napoli og Barcelona endte 1–1 i Italia. Veland mener at spanjolene er favoritt med det utgangspunktet, men Barcelona har en eventuell vanskelig vei videre. I faktaboksen under kan du se deres eventuelle vei til en finale.

Champions League-sluttspillet Åttedelsfinale (spilles 7./august): Barcelona har igjen én kamp mot Napoli. Det endte 1–1 i den første kampen, så katalanerne har et bortemål å lene seg på til returoppgjøret. Eventuell kvartfinale (spilles mellom 12.–15 august): Om de tar seg videre, møter de vinneren av oppgjøret mellom Chelsea og Bayern München. Der har tyskerne en 3–0-ledelse fra den første kampen. Eventuell semifinale (spilles 18./19. august): Skulle Barcelona ta seg videre til kvartfinalen er det fire lag de kan møte. Manchester City, Real Madrid, Juventus eller Lyon. Eventuell finale (spilles 23. august): Skulle Barcelona ta seg helt til finalen, vil de møte enten RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta, eller PSG. Vis mer

ÉN MOT ALLE: Lionel Messi har, en skuffende Barcelona-sesong til tross, vært en garantist for scoringer og målgivende pasninger. Foto: ALBERT GEA / X01398

– Barcelona har tre uker på å mobilisere, men selv ikke en kalasseier mot Alavés i siste serierunde vil endre den negative dynamikken. Men Barcelona, per nå, er ikke gode nok til å vinne Champions League. De er ikke favoritter, sier Veland.

Det har vært mange rykter om Messi denne sesongen. At han er lei alle problemene innad i Barcelona og at han kan finne på å dra. Veland tror ikke det skjer, men påpeker noe han mener ofte blir glemt:

– Enten det blir glemt eller det er noe som vi ikke tillegger nok verdi, er hvilke følelser Messi har for Barcelona. Det har vært en så sentral del av livet hans. Hvis du tenker at Barcelona-supporterne er fortvilet over situasjonen, kan du bare forestille deg hvordan Messi har det. Det er mulig han føler på en del ansvar, og kanskje til og med skyld. I så fall er det et paradoks, for uten ham ville de vært i enda mer trøbbel.

– Frustrasjonen hans er ektefølt. Det som skjer i klubben i hans hjerte er ikke bra.

– Og jeg lever i en verden, kall den gjerne naiv, hvor Messi er i klubben karrieren ut og er en «one club player».

Publisert: 17.07.20 kl. 13:13

Fra andre aviser