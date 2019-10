2017: Ole Gunnar Solskjær og Erling Moe sammen på Molde-benken som henholdsvis manager og assistenttrener mot Sarpsborg 08 i november 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Molde-treneren mot ny kontrakt: Fleiper om Solskjær som assistent

MOLDE (VG) Sitat fra Molde-trener Erling Moe (49): – Hadde Ole (Gunnar Solskjær) sagt at han ville tilbake nå, så hadde han fått komme tilbake, som assistent.

Mye tyder på at Erling Moe kommer til å forlenge med Molde, kanskje allerede i vinter. I mai signerte Moe en kontrakt ut 2020-sesongen, og det betyr at han på papiret bare har én sesong igjen i klubben.

– Det er ikke noe som tilsier at Erling ikke blir med videre. Han er med i våre planer fremover. Noe mer kan jeg ikke si, akkurat nå, sier styreleder Odd Ivar Moen i Molde FK.

Erling Moe ble løftet fra assistent til fungerende hovedtrener da Ole Gunnar Solskjær ble såkalt «caretaker manager» i Manchester United i desember i fjor. Da Solskjær fikk United-jobben «fast» i vår, fikk Moe jobben permanent.

– Alle var enige om at det var lurt med en forholdsvis kort kontrakt. Jeg har vært rundt A-laget siden 2007, og det ble en spesiell inngang da jeg skulle opp og ta over på fast basis. Det var greit med et perspektiv som ikke var så langt, for å se hvordan det fungerte, sier Moe, som har flere perioder bak seg som «midlertidig hovedtrener».

– Mersmak

Nå er han kanskje i ferd med å lede Molde til klubbens fjerde seriemesterskap, tross tap på Lerkendal søndag.

Til VG sier Moe at han ikke har tenkt så mye på forlengelse. Men det er tydelig at han er fristet til mer.

– Jeg synes det har vært et veldig spennende og lærerikt år. Det er noe langt mer å være den øverste lederen. Du må forholde deg til supportere, omland, media, spillere, styret og en del ting jeg tidligere har vært «forskånet» mot. Jeg trives med det. Det har helt klart gitt mersmak.

PÅ KONTORET: Molde-trener Erling Moe tar imot VG på kontoret denne uken. Foto: Sindre Øgar

– Erling er med oss fremover. Han har gjort en glimrende jobb. Laget er utvikling, sier styreleder Moen, som ikke vil gå inn på når det er naturlig å ta praten om ny kontrakt.

Gir Solskjær-støtte

På spørsmål om hva som skjer hvis Ole Gunnar Solskjær plutselig skulle ønske seg tilbake, sier Moe:

– Hadde Ole sagt at han ville tilbake nå, så hadde han fått kommet tilbake, som assistent.

Moe tar en kort pause, før han ler godt av sin egen lille spøk.

– Men kunne det faktisk gått, tror du?

– Ja! Det hadde aldri blitt aktuelt, men vi samarbeider «fole» godt.

– Vi elsker fotball og det å være sammen med en gruppe som vil oppnå noe. Mitt inntrykk av han Ole er at det er det han elsker, akkurat sånn jeg gjør det. Jeg har aldri holdt på for å komme meg dit og dit. Jeg har likt de rollene jeg har hatt, og så har det kommet naturlig. Det er bestandig sånn at når man får smaken på det, så vil man ha mer.

Om hva praten går i med Solskjær om dagen sier han:

– Fotball, Molde, livet og United. Det har vi diskusjoner og samtaler rundt. Men mest av alt prater vi mer som kompiser enn at vi ryker rett på det fotballfaglige, sier Moe, som mener presset man opplever i Molde og Manchester United er på «to så forskjellige planeter som det nesten går an å bli».

– Han har en veldig god evne til ikke å la seg prege. Han fokuser på det han skal, og han håndterer det på en imponerende måte. Jeg ser at alle bloggere og meningsytrere har sin mening, og den er ofte relatert opp mot resultatet, slik det gjerne blir, men bildet er mer sammensatt enn som så. Mange sier at det ikke er tid å bygge i det selskapet der, men sånn United var før Ole kom, så måtte man bygge. Så vet vi alle at det kortsiktige også er et perspektiv i det.

