FRUSTRERT: Eirik Bakke forventer mer av bygda. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Bakke varsler om mobbing, intriger og hets i Sogndal: – Det bekymrer meg

Tidligere Premier League-proff Eirik Bakke (42) vurderer å gi seg som Sogndal-trener på grunn av det han opplever som en splittet bygd.

Oppdatert nå nettopp







Til tross for bare 8100 innbyggere har Sogndal Fotball spilt til sammen 18 sesonger på Norges øverste nivå. Prestasjonene har tidvis vært nærmest naturstridige sammenlignet med lag fra andre norske byer.

Samholdet i bygda, et unikt fellesskap og en enorm entusiasme har opp gjennom årene blitt trukket frem som noen av suksessfaktorene. Nå mener Sogndals trener at holdningene har endret seg.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Dette er et varsel om at jeg hører alarmen ringe. I Sogndal er det nå for mange intriger rundt omkring i bygda. Det er for mye mobbing på nett og for mye hetsing. Det bekymrer meg. Vi må være konstruktive, og fotballen kan være samlende. Vi må jobbe sammen, sier Bakke til VG.

KRITISK: Bakke vil ha et Sogndal-lag som hele bygda er stolt over. Her avbildet på Color Line Stadion i kamp mot Aalesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

– Et samfunnsproblem

Etter søndagens 4–0-seier over Jerv på Fosshaugane Campus gikk Bakke hardt ut i Sogn Avis. Laget hans er nå på 6. plass i Obos-ligaen. Ved sesongslutt vil det gi dem muligheten til å spille kvalifisering til Eliteserien, som de rykket ned fra i 2017.

Bare serieleder Aalesund (39) har scoret flere mål på eget kunstgress enn Sogndal (35) denne sesongen. Bakke mener laget i tillegg har spilt fotball som gjør at sambygdingene ikke kan klage på underholdningsverdien.

Likevel opplever han det han betegner som hets, mobbing og intriger i og rundt Sogndal Fotball.

– Jeg merker at det er altfor mye negativitet. Alle skal ha følelser, men vi må bruke dem på kamp på Fosshaugane, ikke utenfor. Vi må prate bra om hverandre, i stedet for å dra hverandre ned, sier Bakke til VG, før han fortsetter:

– Folk er blitt for bedagelige. Fotballen betyr ikke så mye i Sogndal lenger, virker det som. Det bekymrer meg. Vi, som er små, må stå sammen og ha en sult for å komme tilbake til Eliteserien. Vi som bygd må stå sammen. Jeg føler det er et samfunnsproblem. Det gjelder ikke bare fotballen.

– Får mye tyn

Bakke har en spillerkarriere med blant annet over 150 Premier League-kamper fordelt på opphold i Leeds og Aston Villa bak seg. 27 ganger representerte den tidligere midtbanekrigeren også det norske landslaget. De siste fem årene har han vært trener for barndomsklubben Sogndal.

Det har vært krevende, synes Bakke. Verst mener han det er at folk som brenner for klubben skal ha blitt hetset.

– Jeg merker at spillere får mye tyn, trenere i klubben får mye tyn og det er ledere som har fått ekstremt mye tyn. Jeg får nok også mye tyn, selv om jeg tåler det. Folk verdsetter ikke den jobben folk gjør for Sogndal. Som leder må du ta noen tunge avgjørelser som ikke er så populære. Og dette er en liten plass hvor alle kjenner alle. Du merker det hvis naboen begynner å bli negativ, sier Bakke.

– Jeg vet at det kanskje er noen folk i bygda som får vondt i magen av det jeg sier, men vi må ta tak i problemene. Vi kan ikke bare skyve det under teppet. Vi vil jo det samme, så vi må bli et samlet folk. Da kan vi slå hvem som helst.

les også OBOS-klubber sliter: Fem i rød sone

Vil vurdere egen stilling

På spørsmål om han vurderer å trekke seg etter sesongen, selv om han så sent som sist måned forlenget kontrakten med to år, bekrefter Bakke det han sa til Sogn Avis søndag kveld. Der sa han at han «orker ikke å være med hvis det er slik som nå». Samtidig påpeker treneren at «varselet» ikke handler om hans egen jobb. Det skal i stedet være et forsøk på å forene Sogndal.

– Jeg skriker etter et nytt løft. Selv om jeg har skrevet under på en ny kontrakt, vil jeg ta en vurdering etter sesongen. Vi må finne ut hvem vi er. Jeg vet at det går i perioder, men nå er vi nede i en «down». Vi har en fantastisk spillergruppe og det er masse bra som skjer, men det bekymrer meg at folk heller vil se Manchester United-Liverpool enn å komme på Fosshaugane, sier Bakke.

Han er åpen om at Sogndal Fotball har flere utfordringer, spesielt økonomisk. Samtidig trekker han frem det positive. Det innebærer spillersalg for det som skal være rundt 40 millioner kroner de siste fem årene, et juniorlag som i fjor ble skandinavisk mester og en A-tropp med «masse spennende spillere».

– Det er omorganisering. Det er tøft økonomisk. Alt er ikke på stell i klubben. Det er mye vi må jobbe med for å komme tilbake til toppen av Eliteserien, hvor vi ønsker å være. Det er generelle utfordringer. Men det som bekymrer meg mest, er at folk ikke kommer på kampene. Det kan skje at Sogndal ikke er blant topp 40 i Norge lenger. Jeg kjenner på det. Jeg er heller ikke trener bare for å være trener. Jeg vil være trener for et lag som skal opp og frem, som vi er stolte av, sier Bakke.

Ordførerens tanker

Konfrontert med Bakkes uttalelser, responderer Sogndal-ordfører Jarle Aarvoll (Ap) slik:

– Han får svare for seg, så får jeg konsentrere meg om politikken. Men fotballaget betyr mye for Sogndal. Nå er de i et skifte. De bygger noe nytt. Publikumstallene har gått nedover. Det er akkurat nå, når vi kjemper om eliteserie, at det er viktig at vi stiller oss bak laget – og det gjør vi. La det ikke være tvil om det, sier Aarvoll til VG.

– Med tanke på det Bakke sier, hvordan opplever du stemningen i bygda?

– Det er en «snakkis» når det går godt og når det ikke går så godt. Nå har det kanskje vært en periode hvor resultatene ikke har vært helt som vi har ønsket. Så er det sånn i fotball at hvis vi er 10 stykker, så er det 10 forskjellige meninger. Vi har vært med på mange flotte opplevelser. Vi har også et juniorlag som er i norgestoppen. Så utsiktene ser bra ut, mener Sogndal-ordføreren.

Publisert: 21.10.19 kl. 17:20 Oppdatert: 21.10.19 kl. 17:39







Mer om