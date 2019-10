IKKE SERIEMESTER: Eirik Ulland Andersen kan uansett ikke kalle seg seriemester om Molde tar gull. Her er han i en av sine fem kamper – mot Stabæks Ronald Hernández og Tobias Børkeeiet i april. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nye regler fratar Ulland Andersen mulig gull: – Litt kjipt

Kravene for å få medalje i eliteserien er blitt kraftig skjerpet. Skadde Eirik Ulland Andersen (27) kunne blitt seriemester med fjorårets regler. 12 spillere i eliteserien kjemper sin personlige «medaljekamp» i serieavslutningen.

– Klart det er litt kjipt, sier Eirik Ulland Andersen på VGs spørsmål.

Molde-spilleren er først denne uken blitt oppmerksom på regelendringen vedtatt på Fotballtinget sist vinter. I fjor fikk alle spillere med minst tre kamper for Rosenborg seriegull. Kravene for å kalles seg seriemester er kraftig skjerpet.

Nå kreves 10 kamper. Foran den store endringen ble det argumentert med at kravene til å kunne kalle seg seriemester har vært «svært lave». I fjor kunne hele 25 RBK-spillere få gullmedaljen. For øyeblikket er 17 Molde-spillere kvalifisert for eventuelt det samme.

– Jeg er enig i at tre kamper er lite for å bli seriemester. Men en tredjedel er veldig mye. Det hadde gått an å finne en mellomting, mener Ulland Andersen som fikk med seg en fem seriekamper – og en straffescoring – før akillesen røk etter i en cupkamp i begynnelsen av mai.

Også for NM er kravene skjerpet: Bare spillere på banen i minst tre av syv cupkamper kan kalle seg norgesmester.

Nå er Andersen tilbake i trening med A-laget og håper i beste fall å komme tilbake på banen før serieslutt. Men han får uansett ikke nok kamper til å kunne kalle seg seriemester.

– Jeg har vært en veldig liten del av den store suksessen vi har hatt denne sesongen, og som vi håper skal vare helt inn, sier midtbanespilleren fra Haugesund.

Lagkamerat Mathis Bolly har kommet tilbake fra langtidsskade og spilt ni kamper. Bolly, som måtte gå av med skaden i søndagens 1–3-tap mot Rosenborg, trenger ytterligere én kamp for eventuelt å kunne kalle seg seriemester. 11 andre spillere kjemper for 1. desember å kunne være kvalifisert for gull, sølv eller bronse.

Kravene til å kunne kalle seg seriemester, eller få seriemedalje, var frem til 2004 enda tøffere enn i dag. Da måtte en spiller ha vært på banen i 11 av totalt 26 kamper. John Carew ble faktisk aldri seriemester for Rosenborg. Høsten 1999 scoret han 10 mål på syv kamper etter overgangen fra Vålerenga. Mens han i 2000 før overgangen til Valencia spilte 10 kamper og scoret 8 mål. RBK tok gull begge sesonger.

– I slike tilfeller fortjener man seriegull, mener Eirik Ulland Andersen.

Fra 2004-sesongen ble kravet endret til bare tre kamper. Dette ble ikke oppjustert selv om antallet seriekamper økte fra 26 til 30 i 2009. Dermed har kravene de siste 10 årene vært svært lave.

Kravene for å få sølv- og bronse er de samme som for gull. VG har sett på kampantallet hos de mest sannsynlige medaljelagene – Molde, Bodø/Glimt, Odd, Rosenborg og Viking. Vi har valgt å se vekk fra de teoretiske medaljesjansene til Kristiansund, Brann og Haugesund.

Molde (56 poeng)

Nok kamper for medalje: 17 (spillere).

Kan få nok kamper: Mathis Bolly (9 kamper).

Får ikke medalje: Eirik Ulland Andersen (5), Tobias Christensen (4), Christoffer Remmer (3 – ute av MFK).

Bodø/Glimt (50)

Nok kamper for medalje: 15.

Kan få nok kamper: Endre Kupen (7), Ole Amund Sveen (7)

Får ikke medalje: Victor Boniface (5), Amadou Konaté (4), José Isidoro (3).

Odd (46)

Nok kamper for medalje: 17.

Kan få nok kamper: André Sødlund (6).

Får ikke medalje: Moussa Njie (4), Bilal Njie (4).

Rosenborg (44)

Nok kamper for medalje: 16.

Kan få nok kamper: Emil Konradsen Ceide (9), Djordje Denic (8), Bjørn Maars Johnsen (7).

Får ikke medalje: Nicklas Bendtner (5 – ute av RBK), Erik Botheim (4).

Viking (40)

Nok kamper for medalje: 17.

Kan få nok kamper: Kristoffer Løkberg (8), André Danielsen (8), Benjamin Källman (7).

Får ikke medalje: Usman Sale (9 – ute av Viking).

PS: Eliteserieseriens tre beste klubber får i tillegg til de ordinære medaljene også «10 minnemedaljer» til fri fordeling.

Etter å ha scoret tre mål i den første cupkampen mot Eide ble Eirik Ulland Andersen skadet 1. mai:

Mer om