PÅ BRAKKA: Tore Reginiussen tok imot VG i klubbhuset til Rosenborg etter onsdagens trening sist uke. Foto: Joachim Baardsen/VG

RBK-profil tok imot Abbasi-familien: – Sjokk, glede og frykt

TRONDHEIM (VG) Midt oppe i en turbulent sesong med Rosenborg engasjerte Tore Reginiussen (33) seg sterkt i saken hvor familien Abbasi ble forsøkt tvangsutsendt til Afghanistan.

Kvelden før cupkampen mot Ull/Kisa 19. juni møtte han familien på et hotell i Lillestrøm.

– Det var sterkt å se dem igjen. En blanding av alle følelser var involvert. Det var sjokk, glede, fortvilelse og frykt. Hele spekteret. Jeg var med dem den kvelden og morgenen etter, forteller Reginiussen til VG.to

De siste 15 årene har altaværingen vært en av Norges beste fotballspillere. Han har vært en bauta for det norske landslaget og kaptein for Rosenborg.

Parallelt har Reginiussen utviklet et stort samfunnsengasjement. Det har bare blitt sterkere etter at han i fjor møtte Ehsan Abbasi for første gang. 16-åringen er den yngste av tre søsken. Sammen med mamma Atefa Rezaie Abbasi søkte han asyl i Norge i 2012.

SENDT TILBAKE: Her er Yasin (i midten) og Ehsan Abbasi tilbake i Norge etter at de sist måned ble forsøkt sendt til Afghanistan. Brødrene er ifølge av norsk politi. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

– Traumatisk

Reginiussen skrev i februar et innlegg i Adresseavisen om sitt nære forhold til familien og har pratet om det i lokalavisens podkast. Overfor VG gir Rosenborg-spilleren nå nye, detaljerte beskrivelser om saken. En sak som har fått stor oppmerksomhet etter at Utlendingsnemnda bestemte seg for å trekke oppholdstillatelsen deres.

Vedtaket resulterte i at Politiets utlendingsenhet entret familiens leilighet i Trondheim grytidlig lørdag 15. juni.

– Jeg kan bare forestille meg redselen de har følt. Det må være traumatiserende for barn og unge mennesker å våkne til et hus fullt av politi som legger deg i håndjern og kaster klærne dine i en koffert. Det er veldig fjernt for oss å tenke seg en slik situasjon, men jeg vet at det var sånn det skjedde. Hvis du allerede er sliten og nedkjørt, og får det på toppen, så gjør det noe med et menneske, forteller Reginiussen, som selv er far til Dennis på seks år og Casper på tre.

GODE VENNER: Slik omtaler Reginiussen forholdet til Ehsan Abbasi. Her er de to ute og spiser sammen. Foto: Privat

– Kaotisk

En grunn til at Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2012, var at de ikke hadde et såkalt mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

I 2014 endret situasjonen seg. Da kom faren til Norge. Han forsvant kort tid senere, og familien har fortalt at de ikke vet hvor han er, men Utlendingsnemnda vedtok da at de kunne sendes tilbake til Afghanistan.

Ehsan (16) og storesøster Taibeh (20) skal på sin side være født i Iran og aldri ha vært i landet som omtales som et av verdens farligste å oppholde seg i.

Likevel ble de alle pågrepet sist måned og satt på fly retning Afghanistan. Grunnen til at tvangsutsendelsen endte med en retur, var at morens forfatning var så dårlig at hun måtte transporteres tilbake til Norge etter mellomlanding i Istanbul. Politiets utlendingsenhet bestemte seg for å sende de tre ungene videre uten henne, men afghanske myndigheter nektet å ta imot dem uten at hun var til stede.

– Alt var kaotisk i den perioden. Jeg forsøkte å skaffe meg en oversikt over situasjonen. Jeg har snakket mye med dem om det. De fortalte hvordan det føltes, og man evner jo å tenke seg til det. Det var på en måte den verste frykten de hadde som ble reell, forteller Reginiussen.

PLAY STATION-KOMPISER: Reginiussen har jevnlig kontakt med Abbasi-familien og har ofte vært på besøk. Her sammen med Ehsan. Foto: Privat

Gjenforent

Familien er nå tilbake i Trondheim, hvor alle har blitt beskrevet som godt integrert i samfunnet – blant annet med skolegang og jobb.

Reginiussen mener at yngstemann, Ehsan, også er et stort fotballtalent.

– Det er en utrolig hyggelig, gjestfri og fin familie. Men de har hatt det tøft i mange år. Å gå rundt i uvisshet og vente på hva som skal skje med deg, er tøft. Du kan se på folk når de sliter. De sier det rett ut selv også. Det preger dem, forteller Reginiussen, som også selv virker følelsesmessig påvirket under intervjuet med VG på Rosenborgs klubbhus ved Lerkendal.

– Det er klart at du blir preget når du ser hvor tøft de har det. Å komme tett på en familie som står i en sånn situasjon, gjør noe med deg, erkjenner RBK-profilen.

ET FOTBALLTALENT: Reginiussen har spilt fotball med Ehsan Abbasi, og mener han kan bli en god spiller. Her er 16-åringen på besøk på Lerkendal. Foto: Privat

– Utsatt dem for mye smerte

Trondheim kommune har bedt regjeringen om å gjøre om på vedtaket om utsendelse, uten at det har ført frem. Familien står derfor fortsatt uten lovlig opphold i Norge. Ifølge advokat Erik Vatne innebærer det at de risikerer å bli tvangsutsendt, igjen, når som helst.

Dagen etter VGs møte med Reginiussen, spilte han mot Ranheim i Eliteserien (endte 1–1), men det prestisjefylte trønderderbyet var sekundært denne ettermiddagen. Det samme er Rosenborgs trøblete sesong.

STOPPERBAUTA: Reginiussen i aksjon for Rosenborg denne sesongen. Torsdag kveld spiller han mot Ranheim. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Reginiussen forteller i stedet at han er lei seg for måten Norge har behandlet familien Abbasi på.

– Jeg føler vi har utsatt dem for fryktelig mye smerte. Det er satt en streng politikk på dette området. Den medfører at det blir sånn for mange som kommer til landet, men jeg mener at denne familien ville blitt en veldig fin ressurs for Norge. De har mål, de har drømmer og de jobber hardt. De har lyst til å bidra.

– Hva håper du skjer nå?

– Jeg håper at de får bli i landet. Jeg håper det menneskelige hensynet veier tyngst – men jeg frykter at de kan bli sendt ut når som helst. I teorien antar jeg at det kan skje, selv om det er mye som tilsier at de bør få bli og at de ikke er i stand til å sendes ut nå hvis man ser på tilstanden deres. Nå er de i det minste sammen som en familie igjen. Vi som er rundt dem får bare prøve å hjelpe dem så godt vi kan, sier Reginiussen.

HAR FÅTT MYE STØTTE: Her er Taibeh Abbasi under en støttekonsert i Trondheim i fjor, hvor over 600 mennesker var samlet for å demonstrere mot vedtaket om å sende familien ut av landet. RBK-stopper Tore Reginiussen var en av dem. Foto: Ole Martin Wold/Scanpix

Advokatens argumentasjon

Advokat Vatne opplyser til VG at han jobber med en omgjøringsbegjæring som de vil sende til Utlendingsnemnda (UNE). Det håper han å få gjort i begynnelsen av neste uke.

– Her argumenterer vi for at vilkårene for å gi familien opphold er til stede, sier Vatne til VG.

– Er det satt en ny dato for utsendelse som dere jobber mot?

– Det er ikke satt en ny dato. Siden familien ikke har lovlig opphold, kan de i prinsippet pågripes og uttransporteres når som helst. Men jeg forventer at norske myndigheter nå utviser såpass moralsk gangsyn at de ikke foretar seg noe overfor familien under de rådende omstendigheter. Det er med bakgrunn i helsesituasjonen og de erfaringer man gjorde ved forrige forsøk på uttransportering, forteller Abbasi-familiens advokat.

VG har vært i kontakt med Utlendingsnemnda. De ønsker ikke å kommentere saken utover det som tidligere er offentlig kjent.

