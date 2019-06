TUNG SLUTT: Martin Sjögren har løftet det norske laget etter EM for to år siden, men i kvartfinalen ble det brått slutt. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kommentar

Naivt, Norge

LE HAVRE (VG) (Norge – England 0-3) De klemmer hverandre fortsatt, de holder sammen fortsatt, men smilene er blitt til tårer. Det gjør vondt når drømmer brister.

Utrøstelige går de rundt og trøstes. Alle vet hvor brutalt dette er, hvor mye dette nederlaget betyr.

Ingen VM-medalje betyr ingen OL-plass neste sommer. Det er i beste fall fire år til de er tilbake på den største scenene.

Det var moro så lenge det varte, men det ender med ingenting . «Sterkere sammen»-mottoet hadde en grense, denne gangen ble de for svake.

Det var David Beckham mot kronprins Haakon på tribunen, og det var hjemmebanefordel England ved den engelske kanalen. På utsiden var det mange biler med rattet på høyre side og lyseblå drakter med Etihad på magen. På innsiden startet seks fra Manchester City. Kvinnelige engelske fotballspillere har milliardklubber i ryggen.

Og det er bare å innse: England er et klart bedre lag enn Norge, det går litt fortere, det er skarpere, dette er et lag som kan ta VM-gull. Den norske medaljemålsettingen var tøff, og en aldri så liten illusjon, men spillerne skal ha for at de våget å legge listen der oppe. Det er ikke mulig å kreve så mye mer enn en kvartfinale.

– Norge er det store overraskelseslaget. Ingen snakket om dem på forhånd, sa England-sjef Phil Neville for et par dager siden.

les også Spillere i tårer etter norsk VM-exit: – Tungt, lei meg og skuffet

Mange snakket om Norge underveis, med god grunn, og VM vil stå igjen som mesterskapet der dette laget gjenvant respekten.

Men Norge har ikke gjenvunnet plassen blant de beste nasjonene i verden. Det er 12 år siden det ble tap i VM-semifinalen (og bronsefinalen). Veien tilbake opp dit er fremdeles lang, selv om Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa og Karina Sævik har vist at det er veldig spennende typer på gang.

Men skal man gå til en semifinale må lederne levere når det gjelder. Denne gangen sviktet Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i midtforsvaret, mens Caroline Graham Hansen, før kampen løftet frem som mesterskapets beste spiller av utenlandske eksperter, for ofte surret seg inn i sine egne dribleserier.

Dessuten er det bare å innse at venstrebackposisjonen er et lite norsk mareritt. For tredje mesterskap på rad stiller Norge med en spiller som ikke har dette som sin naturlige posisjon. Kristine Minde har aldri blitt helt klok på hvor hun bør plassere seg, som da hun trakk ut mot ballfører og åpnet et stort rom bak seg ved de to første engelske scoringene.

UTSLÅTT: Isabell Herlovsen så helt ferdig ut etter kampen. Her får hun noen trøstende ord fra England-stopper Millie Bright. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Men det er urettferdig å legge mye skyld på henne. Da bør det pekes på landslagsledelsen, som har bestemt at Minde skal ha denne plassen, nærmest uansett, til og med uten at det tas spesielle grep rundt henne mot VMs beste høyreside.

Martin Sjögren visste at Lucy Bronze og Nikita Parris har fosset frem der gjennom hele turneringen, mens Norge har slitt på sin venstreside, særlig mot Nigeria og Frankrike.

Da er det naivt å stille uten en tydeligere plan. Det var det samme opplegget igjen. Guro Reiten, bedre fremover enn bakover, og Kristine Minde bak henne. Etter hvert ble Karina Sævik flyttet over, men det burde ha skjedd allerede fra start og uansett var det nok behov for enda bedre dekning rundt Minde mot dette engelske skytset.

I LE HAVRE: Trond Johannessen.

Etter stygge 0–3 er det lett å glemme at Norge hadde noen store muligheter, ikke minst i åpningen av 2. omgang. Et norsk mål der og England kunne blitt rystet, det har vi sett tidligere i VM, og SÅ stor forskjell var det ikke på lagene.

Isteden fikk de norske spillerne en kollektiv kollaps da Lucy Bronze fikk kopiere drømmescoringen fra 8-delsfinalen i 2015-VM, etter et trekk som kunne minne om den engelske 3–0-scoringen mot Kamerun. Det kan ikke ha kommet som noen overraskelse.

En bitte liten trøst er det at Ingrid Hjelmseth (39) fikk avslutte med å redde en straffe i sin 137. landskamp.

En større trøst er det at et spennende norsk lag ganske greit bør sikre seg en plass i England-EM i 2021. Mens europamester Nederland måtte slås for å vinne gruppen i VM-kvaliken, er 33.-rangerte Wales det verste hinderet på EM-veien.

De neste månedene vil avgjøre om det blir med eller uten Martin Sjögren som sjef. Han ønsker å fortsette, spillerne ønsker at han fortsetter og hvis forbundet også ønsker det er det jo ikke noe å lure på.

Kanskje vil det gjøre veien tilbake lenger for Ada Hegerberg, men forhåpentligvis ikke.

For selvsagt er Norge enda bedre med henne på laget.

