Leke-stue i Drammen: Nybakt far scoret hat-trick på 13 minutter

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Molde 0–4) Det tok Leke James bare 13 minutter og 45 sekunder å score hat trick. Molde-spissen viste hvorfor han ble fikk sjansen i stedet for toppscorer Ohi Omoijuanfu. Marerittet var komplett for Strømsgodsets nye trener, Henrik Pedersen.

– Dette hat-tricket var for min nye baby. Jeg vet at hun vil være stolt av faren sin, sier Molde-spissen etter målshowet på Marienlyst stadion. Nigerianeren ble far igjen onsdag.

– Det har vært tøft med lite søvn de siste dagene. Men det er jo positivt. Så jeg føler meg virkelig lykkelig, sier han. Molde-trener Erling Moe valgte likevel Leke James foran spissen med ni mål så langt denne sesongen.

– Jeg har sett at han har vært i draget lenge. Så er det bestandig fint å få slike store ting i livet. Det er ofte forløsende, sier Moe til VG.

Serielederen kom grusomt tilbake fra 4–0-tapet mot Aalesund onsdag. Det tok bare 28 minutter å gjøre opp for alle baklengsmålene i det flaue cuptapet.

– Den følelsen jeg hadde torsdag var helt grusom. I dag var det totalt motsatt. Sterkt av oss å komme tilbake, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem.

Tre av målene kom fra Molde-spiss Leke James, og på alle tre scoringene var Magnus Eikrem den siste Molde-spilleren på ball som ble levert i retning James.

Strømsgodset startet friskt i sommerværet, men fikk dagens første kalddusj allerede etter åtte minutter. Martin Ellingsen fikk uhindret prikke inn 1–0 på en heading etter å ha blitt satt opp med en pasning fra hodet til Martin Bjørnbak.

– Fantastisk. Jeg har aldri sett ham heade egentlig, sier Magnus Wolff Eikrem som la frisparket i forkant. Moldes playmaker fortsatt å dominere. Leke James scoret sitt første etter lekkert å ha vendt bort Godset-stopper Mounir Hamoud. Pasning: Eikrem.

Så fortsatte nigerianeren med en ny scoring etter at en Eikrem-avslutning hadde gått via SIF-kaptein Jakob Glesnes.

Leke James fortsatte leken med å sette inn en corner fra Wolf Eikrem. Hat-tricket var komplett i løpet av bare 825 sekunder. Molde traff på alt. Samtlige fire målsjanser endte i buret bak Viljar Myhra. Ikke rart Tornekrattet taktfast sang «Leke-stue».

– Han har vært utrolig god på trening. Vi har sett det lenge nå, sier servitør Wolff Eikrem.

SMERTELIG START: Henrik Pedersen fikk en maksimalt vanskelig start i Strømsgodset. Her med Eurosports reporter, Susanne Furøy Wergeland. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

På vei inn til pause ble Leke James omfavnet av Omoijuanfu. Eliteseriens toppscorer (9 mål) løp ut fra benken og hyllet sin kollega og konkurrent.

– De kan til og med spille sammen på topp. Så det kan bli meget bra, mener Wolff Eikrem. Også Erling Moe sier til VG at Molde kan komme til å spille med begge de to superspissene.

Godset-trener Henrik Pedersen sto nede på benken gjennom hele 1. omgangen og gestikulerte i sin hvite T-skjorte, jeans og blå sko. Den nye treneren har hatt en trening på seg i Drammen etter presentasjonen torsdag. Han var tydelig misfornøyd med hvordan hans nye lag gikk opp i limingen og tapte sin fjerde strake kamp.

For Strømsgodset danske trener ble det en ubarmhjertig velkomst til norsk eliteserie.

– Jeg synes guttene prøver å stå sammen. Det trådde sammen etter 3–0-målet og det er jeg glad for. I stedet for å spre seg sto de sammen. Det er det vi har bruk for nå, sier Pedersen som samlet laget og støtteapparatet etter tapet. Ingen fikk kjeft.

Cuptapet for 2.-divisjonsklubben Fram onsdag var like blytungt. Strømsgodset ligger plassert nest nederst i eliteserien, og blir der, om Pedersen ikke klarer å snu trenden de nærmeste ukene. Den lokale juryen kåret supporterne i Godsetunioen som dagens «SIF-gutt». Det sier det meste.

Sebastian Pedersen headet bakover på en halvsjanse etter 64 minutter. Det var alt. Strømsgodset skapte ingen ting. Wolff Eikrem var i noen gode posisjoner også utover i 2. omgang, men heller ikke Molde hadde noen klare muligheter i 2. omgang. Kampene var kjørt. Poengene ble kontrollert hjem til Romsdalen.

For Molde var seieren i Drammen en stor oppreisning. Ikke bare etter cupfadesen i Ålesund, men serielederen har generelt slitt på bortebane i over en måned. Den forrige borteseieren i eliteserien kom 5. mai.

– Vi har to baklengsmål som ikke skal skje mot Aalesund, og når Gabrielsen blir feilaktig utvist utvikler kampen seg som det gjør, forteller Moe til Eurosport og følger opp:

– Slik som vi ser ut i dag er slik vi vil se ut på bortebane, og det må vi få til hver eneste bortekamp. Ikke bare annenhver.

Men mot Strømsgodset har Molde lyktes svært godt de siste sesongene. Dette var den syvende seriekampen på rad uten tap for Molde mot nettopp SIF (fem seire og to uavgjorte).

Nå venter to store kamper: Hjemme mot Brann og borte mot Odd i Skien. Strømsgodset på sin siden skal snu motgangen mot Sarpsborg borte og tabelljumbo Stabæk hjemme.

Henrik Pedersen har en stor jobb å gjøre.

– Vi skal løpe. Vi skal trene hardt, lover han.

Publisert: 22.06.19 kl. 19:49 Oppdatert: 22.06.19 kl. 20:48