Hergeirsson om datterens VM-suksess: – Jeg blir glad i hjertet

Maria Thorisdottir (26) har gått rett fra skademareritt til VM-suksess. Det rører «pappi» Thorir Hergeirsson. Han mener datterens ekte kjærlighet til ballen helt fra barneårene er den viktigste årsaken til at hun blir en nøkkelspiller i kvartfinalen mot England torsdag.

– Jeg blir glad i hjertet. Men først og fremst blir vi ekstremt glad på hennes vegne, sier håndballjentenes landslagssjef til VG:

– Vi er stolte av det Maria har fått til. Hun har mildt sagt hatt en veldig krevende tid før VM. Det som imponerer meg mest er hvordan hun har taklet VM med slike forberedelser, mener mannen som har ført Norge til OL-, to VM-, og tre EM-gull i sine 10 år som sjef for håndballjentene.

Maria Thorisdottir har vært strålende for Norge i VM etter at hun i vår kun fikk med seg noen minutter for Chelsea. En hodeskade satte henne på sidelinjen i et halvt år. På VG-børsen har ingen spillere bedre enn Thorisdottirs snittkarakter på 6,50 i de fire første kampene i Frankrike.

– Som mor var jeg skeptisk. Nesten galskap. Det fikk briste eller bære, sier mamma Kirsten Gaard.

ELSKER BALL: Maria Thorisdottir var tidlig i gang med ballen, men mor Kristen Gaard og far Thorir Hergeirsson har hele tiden vært opptatt av datteren skal ta egne valg. Foto: Privat

Hun gikk på lærerskolen i Elverum og traff på begynnelsen av 1990-tallet en Hergeirsson som var helt i starten av trenerkarrieren. 5. juni 1993 ble Maria født i håndballbyen ved Glomma. Flyttelasset gikk videre til Gjerpen og Skien. Moren sier humoristisk at Maria var en liten «syteræv» inntil paret bosatte seg på hennes hjemsted, Klepp på Jæren, i 1997.

Da ble det til gjengjeld turbofart på lille Maria.

– Hun kom til søskenbarna, ble hypersosial og la om dialekten med en gang, forklarer mamma.

– Hun har alltid vært aktiv og Maria elsker å spille ball. Når ingen ville være med henne som barn, gikk hun bare inn til naboen og spurte mannen i huset om han ville være med, husker pappa.

Og nabo Per Magne Kvål ble med ut.

– Artig å tenke tilbake på. Jeg pleier å si at grunnteknikken til Maria er min feil, sier den gode naboen til VG.

Islendingen mener hans egen Thorisdottir har den samme spillegleden nå som da hun løp til Kvål i barneårene.

Best på VG-børsen Snittkarakter på de norske VM-spillerne: Maria Thorisdottir 6.50, Isabell Herlovsen 6.50, Maren Mjelde 6.25, Caroline Graham Hansen 6.00, Vilde Bøe Risa 6.00, Ingrid Hjelmset 5.75, Guro Reiten 5.75, Karina Sævik 5.33, Ingrid Moe Wold 5.25, Ingrid Syrstad Engen 5.25, Frida Maanum 5.00, Lisa-Marie Utland 4.67, Kristine Minde 4.50. Vis mer vg-expand-down

– Maria elsker spillet og leken og gjør det fortsatt. Det er en styrke. I Chelsea har hun spilt i alle posisjoner utenom keeper og spiss. Hun er tilpasningsdyktig, fleksibel og allsidig. Sikkert fordi hun gjorde mye forskjellig som barn. I tillegg til fotball og håndball har Maria holdt på med turn, trampett, friidrett og BMX-sykkel, sier Hergeirsson.

Men han medgir at ting er blitt lagt til rette i hjemmet.

– Jeg må innrømme at hun har hatt veldig lett tilgang på ball, ler han.

Hergeirsson trente selv datteren i håndball gjennom omtrent åtte år.

– Maria har lekt seg frem. Vi som trente henne fikk merke at hun gikk lei hvis det ble for mye snakk og stopp i spillet.

Som 20-åring tok fotballjentenes solide midtstopper et valg.

Hun skulle satse for fullt på håndball.

Thorisdottir spilte i 2013/14-sesongen i eliteserien for Stabæk, men problemer med skaden «jumpers knee» tvang henne til å ta det med ro. Dermed gjorde hun comeback for Klepps fotballjenter i 2014. Året etter debuterte hun for Norge i VM.

Faren – landslagssjefen i håndball – hadde ingen ting mot kuvendingen. Men mener hun har fått med seg mye god fysikk fra håndballen.

– Jeg blander meg minst mulig. Hun spør hvis hun lurer på noe, sier Hergeirsson. Marias to søsken Sunniva (født 1996) og Mathias (født 2000) satser ikke på karriere innen sport.

– Det er befriende at ikke alle i familien er idrettsgale. Det gjelder å finne sin egen vei. Vi som er foreldre er opptatt av at de må følge hjertet og finne noe de har lyst til å holde på med, sier Hergeirsson.

Han følger opp datteren helt annerledes enn friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen gjør med flere av sine sønner. Han smiler når VG trekker opp sammenligningen.

– Det er forskjellige idretter med vidt forskjellige metoder. Jeg imponert over hva Ingebrigtsen har fått til, sier Hergeirsson – fem ganger kåret til verdens beste trener i håndball.

– Han har en del kunnskap. Men peprer ikke henne med alt han vet. Hun snapper nok opp en del, men hun har hatt det fritt, påpeker moren.

Datteren har markert seg med å være totalt uredd både på og utenfor banen. For noen år stilte hun på ski – fullstendig netto – på Instagram.

– Hun har et avslappet forhold til mye. Det er helt herlig. Maria har godt humør og tar seg ikke selv så høytidelig. Alt skal ikke være så «fucking perfect», beskriver moren og forteller at datteren før kvartfinalen i Le Havre har drukket kaffe med Englands fire Chelsea-spillere.

STERK STOPPER: Maria Thorisdottir nøytraliserte Australias verdensstjerne Samantha Kerr i åttedelsfinalen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hun tenker nok ikke på det som noe problem.

– I dette mesterskapet har vi et mye sterkere lag. Det er uten tvil det sterkeste landslaget jeg har spilt på. Vi har en struktur og spill-idé som alle vet om og er en del av og vi føler vi har viste i VM at vi er sterk når vi er på vårt beste. Det svinger litt, men det gjør av de fleste lag i et VM. På vårt beste er vi «jæklig» gode, sier Maria Thorisdottir til VG før møtet med England i Le Havre.

Thorir Hergeirsson har selv akkurat sikret VM-plassen med håndballjentene (sluttspill i Japan i desember). Nå er han med sin gamle familie på Island mens kona passer både egen hund, Theo, hjemme på Jæren. Jakt golden retriever-en er Marias øyensten. Hun felte noen tårer ved avskjeden foran VM.

– Men hun ringer et par ganger om dagen på FaceTime. Theo hører stemmen, men skjønner ikke helt hva som skjer, smiler Kirsten Gaard. Hun orket ikke å se ekstraomgangene mot Australia. Det ble tur med hundene.

Paret var på plass i Nederland under EM for to år siden, men foreløpig har bare søsteren Sunniva vært til stede på en av kampene i Frankrike. Men det kan godt hende at mamma og pappa drar til Lyon om det blir norsk semifinale mot Frankrike eller USA i den franske mathovedstaden 2. juli.

TYPISK MARIA: Maria Thorisdottir på sitt mest typiske med ball og keeperhansker hjemme på Jæren i barneårene. Foto: Privat

Foreløpig er de bare lykkelig over datteren lykkes etter et nytt skademareritt. Maria Thorisdottir var også ute i halvannet år med skade etter VM-debuten for fire år siden. Faren vet det meste om skader etter til sammen 18 år som sjef og trener for håndballjentene.

– Jeg kjenner Maria igjen i en del av jentene på landslaget i håndball. De går på både ett, to og tre avbrudd. Men kommer tilbake enda bedre. De driver på en med en aktivitet som de elsker. Både idretten selv og fellesskapet. Sånn er det med Maria også. Det er noe helt spesielt. De burde ha blitt forsket på.

Mener «pappi» Hergeirsson.

