Godset-spillerne vil ha Wibe-Lund som trener

DRAMMEN (VG) Strømsgodset nærmer seg en offentliggjøring av klubbens nye hovedtrener. Flere spillere vil at Håkon Wibe-Lund (38) skal få jobben.

– Alle vil jo ha fortest mulig svar på hva det blir. Det er ikke helt topp å være i en situasjon hvor du er usikker på hvem som er din hærfører. Jeg har sagt det fra dag én: Min personlige mening er at Håkon er riktig mann for oss. Vi merker det på feltet. Det virker som spillergruppen har stor tro på ham, forteller Muhamed Keita til VG.

Wibe-Lund har vært midlertidig hovedtrener siden Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg fra stillingen i midten av mai på grunn av helsemessige årsaker. Selv om blåtrøyene i etterkant bare har tatt tre av 12 mulige poeng, har Wibe-Lund gjort et godt inntrykk på spillerne.

– Jeg syns Wibe har vært sinnssykt fin. Gruppen trener godt. Det handler egentlig bare om å få det vi trener på ut i kamp. Alle på laget liker Håkon, forteller Amahl Pellegrino til VG.

– Veldig flink

Også Marcus Pedersen, som er en av 11 spillere på utgående kontrakt og som vurderer sin egen fremtid, har bare fine ting å si om Wibe-Lund.

– Jeg syns Håkon har vært veldig flink etter at han overtok, spesielt på hvordan han leder laget og hvordan han tar tak i ting på felt. Han tør å si ifra. Han er direkte. Han er ikke en som står og sier noe annet enn det han mener. Samtidig er han en fyr som du kan gå og snakke med, og det er viktig. Det er begge deler: Du har respekt for trenerne din og du kan gå og snakke med ham. Han har vært veldig bra på det. Jeg er positiv til at Wibe fortsetter, forteller Pedersen til VG.

Wibe-Lund har tidligere jobbet i både Hønefoss og Fredrikstad. Under U20-VM i Polen var 38-åringen assistenttrener for det norske landslaget.

Han kom til Godset i 2015 i samme rolle, før han tok over som midlertidig sjef 15. mai. Siden den gang har Wibe-Lund hatt dialog med klubben i forbindelse med drammensernes hovedtrener-prosess.

– Den syns jeg har vært bra. Jeg har vært veldig tydelig på at jeg ikke ønsker å involvere meg så mye i de prosessene som pågår der. Jeg vil ha fokus på det jeg kan gjøre noe med. Det er gutta og de kampene vi skal gå inn i. Så har jeg respekt for at klubben trenger tid til å ta den beslutningen de mener er riktig, forteller Wibe-Lund til VG.

Rørt av rosen

Wibe-Lund har måttet tåle kritikk fra enkelte eksperter etter som tre av de fire kampene under hans ledelse har endt med tap.

Fra spillerhold er det derimot bare positive ord å høre. Det setter han pris på.

– Det er fantastisk. Selv om vi ikke har fått resultater, har vi vært veldig samlet. Det er bra. Det er ikke gitt i en situasjon hvor man tar over på lånt tid at man har en spillergruppe som blir så samlet, forteller Wibe-Lund.

– Jeg er veldig, veldig glad i de guttene som sitter der. Jeg gleder meg til dagen hvor de får ut potensialet og tatt poengene. Det er mitt største ønske, sier Godset-treneren.

ØNSKER JOBBEN: Håkon Wibe-Lund håper å få rollen som Godset-trener på permanent basis. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Hemmelighetsfull klubbleder

Onsdag klokken 18.00 leder Wibe-Lund blåtrøyene i cupens tredje runde mot 2. divisjonslaget Fram Larvik. På lørdag venter Molde i eliteseriekamp på Marienlyst. Foreløpig er det uklart om Berger-karens fremtid er avklart innen den tid.

– Akkurat nå sier vi ingenting. Jeg kan ikke kommentere det, forteller daglig leder Dag Lindseth Andersen til VG.

Etter det VG kjenner til, er avgjørelsen foreløpig ikke tatt. Drammenserne skal imidlertid ha kartlagt flere personer og nå stå igjen med noen få aktuelle kandidater.

Publisert: 19.06.19 kl. 11:27