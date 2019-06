Klubben hevder Wadji brøt instrukser: – Vi skal vite det om han har tatt så lite som en paracet

FK Haugesund sier at Ibrahima Wadji brøt klubbens interne antidopinginstrukser da han testet positivt på morfin.

Wadji skal ha tatt en tablett som inneholdt morfin han fikk av sin kone da han ble dårlig i magen etter en middag, forteller styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim til VG. Det skal være grunnen til at Wadji testet positivt på morfin etter hjemmekampen mot Kristiansund den 19. mai.

Denne tabletten skulle det medisinske apparatet i Haugesund vært informert om, forteller styrelederen.

– Vi har interne rutiner for antidoping som innebærer at spillerne skal føre logg og at loggen skal avsjekkes med medisinsk personell. I teorien skal vi vite det om spillere har tatt så lite som en enkelt paracet-tablett, sier Kaldheim.

Har gjennomført dopingprogram

Kaldheim forteller videre at samtlige spillere i Haugesund har gjennomført Antidoping Norges kurs «Ren utøver».

– På slutten av dette kurset har Wadji signert at han har forstått innholdet i det han har vært gjennom. Dette er et brudd på instruksen gjort i en ubetenksomt øyeblikk, men like fullt noe FK Haugesund tar avstand fra, sier styrelederen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Wadjis advokat Trond Jarle Bachmann siden fredag formiddag, men har ikke fått svar.

– Han forklarte seg for Antidoping Norge i går og vil samarbeide med Antidoping Norge i den videre etterforskningen, slik at saken kan bli avgjort så snart som mulig. Det er viktig for Wadji å understreke at medisinene han har tatt ikke har noen prestasjonsfremmende effekt og at han aldri har hatt noen intensjoner om å jukse, sier advokaten i klubbens pressemelding om saken.

