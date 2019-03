Norge-profiler reagerer på svensk uttalelse: – Vet ikke hva han har røyket

ULLEVAAL STADION (VG) Den svenske tomålsscoreren Robin Quaison (25) mener Sverige var «overlegne» i 3–3-dramaet mot Norge. Det får flere av de norske spillerne til å riste på hodet.

I kjent stil legger ikke Norges stjernespiss Joshua King bånd på seg når han skal svare på det svenske stikket.

– Hvem er Quaison? Nummer 11? Ehm …

– Jeg vet ikke hva han har røyket, men det er hans problem. Jeg tror han må se kampen igjen, sier King til VG.

Det var like etter kampslutt at Quaison, som scoret Sveriges 2–2- og 3–2-mål, uttalte til svensk TV4 – gjengitt av Aftonbladet – at han mente Sverige var «overlegne». VG konfronterte den nye svenske spissyndlingen med uttalelsen i pressesonen en stund etterpå. Da sto han for meningen sin.

– Ja. Ellers hadde jeg ikke sagt det, sier Quaison til VG.

Han bryter ut i latter når han får høre om Kings «røyke-svar».

– Hahaha. Nei, men det er den følelsen jeg hadde da jeg var ute på banen. Jeg respekterer det hvis han hadde en annen følelse. Det er sånn det er. Vi kan ikke mene det samme. Det er umulig, sier spissen.

– Hvorfor mener du at Sverige var overlegne?

– Vi hadde veldig mange sjanser. Vi burde scoret flere mål, sier Quaison etter dette spinnville dramaet på Ullevaal Stadion:

For det var ikke bare King som stusset over at Sverige ble betegnet som «overlegne» i den dramatiske 3–3-kampen, der Norge ledet 2–0 frem til det gjenstod 20 minutter. Da scoret Sverige tre mål, to av dem av nevnte Quaison, før Ola Kamara reddet et norsk poeng seks minutter på overtid.

– Jeg tror han har fått seg en smell i hodet. Det er jeg veldig uenig i, sier Markus Henriksen til VG om Quaisons utspill.

– Du er ganske på viddene når du mener at du herjer når du ligger under 2–0. Da har du mest sannsynligvis røyket noe, sier Ola Kamara.

– Da spilte ikke han samme kamp som jeg gjorde. Jeg synes ikke de var overlegne i det hele tatt, sier Mohamed Elyounoussi.

Ole Kristian Selnæs, som vanligvis ikke pleier å være fremmed for å slenge litt med leppen, dro det ikke like langt som sine lagkamerater.

– Det må han få lov til å mene. Jeg har ingen problemer med at han mener det. Men vi leder 2–0 og har kampen i vår hule hånd. Utrolig skuffende at vi ikke klarer å dra det i land, sier trønderen.

– Joshua King lurer på hva han har røyket. Du går ikke så langt?

– Nei, jeg orker ikke å gjøre det. Han får nå bare si det. Jeg er vant med at svenskene er ganske tøffe i uttalelsene, så de får bare være det.

– Trøndere pleier også å være tøffe i uttalelsene, da?

– Jo, men det blir jo bare styr. Jeg orker ikke lengre. Jeg er ferdig med det. Jeg har vært sånn siden jeg var 17 år, men det blir jo bare overskrifter, så jeg orker ikke, sier Selnæs til VG.

