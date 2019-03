JUBELGUTT: Målscorer Rune Ottesen (skjult) jubler sammen med (fra venstre) Stein Thunberg, Jan Birkelund, Helge Karlsen, Pål Jacobsen og Trond Pedersen, etter scoringen sin mot Sverige i september 1977. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Kommentar

Kan Norge skape en ny «Rune Ottesen» i kveld?

Rune Ottesen fra Stord var 23 år gammel da han opplevde sin største dag som fotballspiller: Et langskudd gikk rett i mål, mot Sverige på Ullevaal, 23 000 jublet på tribunene, Norge vant kampen, og norsk fotball hadde fått en ny helt.

– Jeg holdt på å omkomme i jubelen etterpå. Ni mann kastet seg over meg, bare keeper Geir Karlsen lot være, jeg ble nesten kvalt, forteller Rune Ottesen, fra sin bolig på Jæren. Det forteller mye om hvor mye det betydde – for alle.

Det er 41 år og 200 dager siden Ottesens kanonkule mot svenskene. Det var bare hans fjerde landskamp. Og det ble hans eneste scoring, på det som stoppet på 16 landskamper for midtbanespilleren, som spilte for Vard og Bryne. Mer kjente Odd Iversen scoret seiersmålet (2–1) den kvelden, og Norge opplevde en av sine store kvelder på fotballbanen.

– Mitt store øyeblikk, og ja: Jeg blir minnet på det ganske ofte, sier Rune Ottesen stolt – uten å tvile et sekund.

I forkant hadde Ottesen gått ut i mediene og sagt at han «hater svenskene» – mye på grunn av en skøyteløper ved navn Johnny Nilsson.

– Han sa han skule slå nordmennene. Og så gjorde han det. Jeg likte det dårlig, sier Ottesen – ivrig på telefonen.

Norge fikk i hvert fall en ny fotballhelt den septemberkvelden i 1977. Rune Ottesen havnet til og med på forsiden av «Sportsboken», sammen med «Ivers» og Grete Waitz, for prestasjonen sin. Bare en gang tidligere hadde Norge slått Sverige i en kvalikkamp, så det var en stor begivenhet det som skjedde på Ullevaal 7. september 1977.

Rune Ottesen mener det var viktig å slå svenskene den gangen. Og han mener at det fortsatt er det. Spørsmålet blir: Er det like viktig for dagens generasjon spillere, som det var for Ottesen og lagkameratene?

I kveld trenger vi nye helter, gjerne en ny «Rune Ottesen», kanskje en litt ukjent spiller som står fram når det gjelder som mest. Norge trenger en seier, Norge trenger noe å juble for, noe å tro på.

Norge trenger å slå svenskene.

Faktisk har Norge og Sverige kun møtt hverandre 10 ganger i kvalifisering til mesterskap (1962–77). Svenskene har vunnet syv ganger, Norge to. Det er litt sånn forskjellen har vært på lagene.

UNG GUTT: Rune Ottesen, høsten 1977. Foto: VG

Siden siste møte i kvalik, Ottesen-kampen på Ullevaal i 1977, har Sverige deltatt i 12 sluttspill mot Norges tre. Ottesen-goalen hjalp ikke når alt kom til alt, Sverige dro til Argentina-VM mens Norge, som vanlig ble hjemme i 1978.

Svenskene er dobbelt så mange som oss, og de har stort sett vært bedre enn oss i fotball – alltid. Syv mesterskap har Sverige deltatt i siden Norge sist var med (EM 2000). Det ligger en kulturell forskjell der, noe som ligger langt tilbake i tid. Sverige er vant med å vinne akkurat nok til å komme seg til mesterskap. De spilte finale allerede i 1958, på hjemmebane, de kom til semifinalen både i EM 1992 (hjemmebane) og VM i USA i 1994.

Senest i sommer var svenskene i kvartfinale i VM, selv om de ble sett på som VMs «kjedeligste lag». De fløy videre og vant Nations League, nivå to. Og lørdag åpnet de kvalifiseringen med å slå Romania 2–1 på Friends Arena.

Norges kvalikkamper mot Sverige 1962 – Norge-Sverige 0–2 1962 – Sverige-Norge 1–1. Målscorer: John Krogh. 1967 – Sverige-Norge 5–2. Målscorere: Olav Nilsen og Odd Iversen. 1967 – Norge-Sverige 3–1. Målscorere: Harald Sunde, Sven Otto Birkeland og Harald Berg. 1968 – Sverige-Norge 5–0. 1969 – Norge-Sverige 2–5. Målscorer: Ola Dybwad Olsen (2). 1975 – Sverige-Norge 3–1. Målscorer: Erik Just Olsen. 1975 – Norge-Sverige 0–2. 1976 – Sverige-Norge 0–2. 1977 – Norge-Sverige 2–1. Målscorere: Rune Ottesen og Odd Iversen. Vis mer vg-expand-down

Har da Norge noen mulighet på Ullevaal tirsdag kveld?

Er det noen som vet hvordan Sverige skal slås, så er det Lars Lagerbäck . Det var få som jublet blant svenskene da trekningen viste at Sverige skulle møte et Norge – med Lagerbäck som «forbundskaptein», som svenskene bruker om «landslagssjefen». For Lagerbäck kjenner spillerne og treneren til Sverige ut og inn, vet hvordan de tenker og hvordan de kommer til å spille.

Tirsdag kveld blir det litt som Sverige møter seg selv i landskamp: To lag som spiller ganske likt, med et trygt forsvarsspill, mange mann bak ballen, løpssterke spillere over hele banen, to lag som slipper inn få mål.

* På 17 landskamper i 2018 slapp Sverige inn 14 mål. Det er 0,8 mål i snitt pr. kamp.

* På 10 landskamper i 2018 slapp Norge inn fem mål. Det er 0,5 mål i snitt pr. kamp.

Nå hadde Sverige tøffere motstand enn Norge – Tyskland, Sveits, England og Russland, for å nevne noen. Men statistikken forteller om likheten: Det er to organiserte lag, som slipper inn få mål, og som (for Norges del minus kampen mot Spania) slipper til få sjanser.

Sånn kan det fort komme til å fortsette i kveld også. Men Lagerbäck ser at dette er Norges beste mulighet, på lang tid. Jeg ser det samme. Et lag som kommer fra et sluttspill, kan fort ha en litt metthetsfølelse, og så har det dukket opp trøbbel i vinter/vår, som gjør at halve laget av utespillere (5/10) fra VM-laget ikke spiller på Ullevaal.

Nå har svenskene en god tropp, men det er ingen tvil om at Norge ser muligheten her, et svensk lag uten sine to største stjerner, Victor Lindelöf og Emil Forsberg, uten Albin Ekdal, Mikael Lustig og Ola Toivonen. Jeg tror fort Joshua Kings fart mot Andreas Granqvist og Filip Helander kan bli avgjørende, hvis Norge matcher Sverige på midtbanen – Martin Ødegaard, Markus Henriksen, Ole Selnæs og kanskje Stefan Johansen mot Victor Claessen, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson og Gustav Svensson?

Det kan gå.

Det handler mest om å få stresset det svenske forsvaret, så King får baller å jobbe med.

Skjer det så kan vi – endelig – kanskje få en annen svenske-helt enn Rune Ottesen, for snart 42 år siden.

26.03.19 17:03