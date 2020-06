KOSTE SEG: Molde-spissen Leke James smiler etter 3–0-scoringen mot Stabæk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Leke-stue da Molde slo Stabæk

MOLDE (VG) (Molde-Stabæk 4–1) Molde dominerte, men det sto bare 1–0 – lenge. To scoringer før timen var spilt, sørget imidlertid for at Molde fikk betalt for leken sin – anført av opplagte Magnus Wolff Eikrem (29) og Leke James (27).

Dette forteller mye om fotball: Molde hadde drøyt 70 prosent av ballinnehavet før pause, men de ledet likevel bare 1-0, etter en scoring av Magnus Wolff Eikrem. Stabæk kunne fint ha snudd kampen de siste to minuttene av omgangen, da først Emil Jonassen (skjøt over for nesten åpent mål) og Hugo Vetlesen (skjøt i tverrliggeren og ut).

Stabæks kamp-plan var god. De visste at de kom til å ha ballen lite. Men de angrep raskt de få gangene sjansen kom. Stabæk var gode og smarte, men Molde var enda bedre.

Men Molde vant fortjent. De var gode i store deler av kampen, som ble avgjort i løpet av det første kvarteret etter pause.

Etter 55 minutter, trillet Magnus Wolff Eikrem ball i hatt med Stabæk innenfor motstanderens 16-meter, fyrte av et skudd som keeper Marcus Sandberg fikk slått vekk fra målet, i beina på Leke James. Sandberg reddet igjen, men retur nummer to satte innbytter Erling Knudtzon sikkert i mål på sitt første spark på ballen.

Fire minutter senere startet John Kitolano et angrep, han kom seg til slutt langt inn på Stabæks banehalvdel, slo et perfekt innlegg som Leke James satte kontant i mål.

Det var vakkert, det var Kitolanos mål, egentlig, og medspillerne var da også raske til å takke venstrebacken for det flotte forspillet.

Hugo Vetlesen reduserte to minutter etter, og Stabæk ga seg ikke. Men Molde var bedre og best. De brukte byttene sine klokt, hvilte både Wolff Eikrem og James og Eirik Ulland Andersen, og ga sultne spillere som Tobias Christensen, Ohi, Erling Knudtzon, Marcus Holmgren Pedersen og Ola Brynhildsen sjansen.

På overtid fikk Molde straffespark, og innbytter Ohi Omoijuanfo fastsatte sluttresultatet til 4–1.

