NY RBK-STJERNE: Per Ciljan Skjelbred ble presentert som RBK-spiller på denne måten av RBK.no. Foto: RBK.no

Skjelbred legg-sjekkes før Vålerenga-kampen – tar draktnummeret til Zidane

Per Ciljan Skjelbred (33) er offisielt RBK-spiller og kan bli spilleklar allerede til onsdagens storkamp mot Vålerenga. Men mye tyder på at RBK-stjernen uansett får fri.

Klubblege Reidar Due forteller at Skjelbred skal kartlegge en leggskade under en såkalt MR-undersøkelse onsdag.

Selv om leggen skulle være noenlunde i orden, er det lite som tyder på at Skjelbred, som har spilt i Tyskland siden han forlot RBK i 2011, blir å finne i RBK-troppen senere samme dag.

– Han har vært 14 uker i Tyskland uten familien og det er nok fornuftig å restituere med folk han er glad. Skjelbred er veldig dedikert, men nå er det kanskje best å gjøre det sånn, sier Reidar Due.

RBK.no melder tirsdag kveld at Per Ciljan Skjelbred «offisielt er Rosenborg-spiller», og at han får drakt nummer fem. Alle papirer er i orden én måned før tiden.

– Jeg kunne ikke ta seksern. Jeg har så stor respekt for Roar Strand at jeg kunne bare ikke gjøre det. Så lenge jeg er aktiv, så mener jeg nummer 6 skal være hellig, sier Skjelbred til RBK.no.

– Hvorfor endte du opp med å velge nummer 5?

– Nummer 15 er opptatt og da ble det 5 i stedet. Det var nærmest. Zinedine Zidane hadde vel også nummer 5, så det blir bra, sier Skjelbred.

Zidane spilte med nummer fem på ryggen i Real Madrid, men spilte også i «ti-ern» på landslaget og med nummer 21 på Juventus.

Corona-testes

På spørsmål om Vålerenga-matchen er utelukket, svarer lege Reidar Due at det blir en «kollektiv» avgjørelse mellom han, Mikael Dorsin og fungerende trener Trond Henriksen.

– Skjelbred er en ressurs både på og utenfor banen. Jo tidligere han kommer inn i en rolle rundt laget, jo bedre er det, sier han.

Vålerenga-talentet imponerer:

Som Adresseavisen meldte mandag må Per Ciljan Skjelbred testes for coronaviruset før han kan ikle seg RBK-drakten.

– Den første prøven er ferdig analysert, og vi får svaret hvert øyeblikk. Hvis den er negativ, kan han gå på jobb. Da kan han sparke mot Vålerenga, og han kan komme på trening, sier Due.

Selv om Skjelbred kan gå på jobb, må han utenom arbeidstiden gå i karantene inntil en ny negativ test er bekreftet. Testene må tas med 48 timers mellomrom. To negative tester opphever karantenen.

– Hva er «worst case» på MR-undersøkelsen?

– Vi skal se om han har fått blødning i muskulaturen. Det er det samme Anders Konradsen og Erlend Dahl Reitan sliter med.

PS! Per Ciljan Skjelbred ble byttet inn for Hertha Berlin i pausen i helgens oppgjør mot Borussia Mönchengladbach, men måtte forlate banen en halvtime senere.

