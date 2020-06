GIGANTHANDEL: Miralem Pjanic og Arthur Melo skifer beite. Foto: Reuters/PA Photos

Giganthandel mellom storklubbene: Pjanic og Melo «byttes» i storhandel

Først ble Barcelona-spiller Arthur Melo bekreftet solgt til Juventus for rundt 800 millioner kroner. Senere mandag kveld bekreftes det at Juventus-stjernen Miralem Pjanic går motsatt vei for over 650 millioner kroner.

Barcelona og Juventus la ut detaljene om både salget og kjøpet mandag med noen timers mellomrom. Handelen ble omtalt som to ulike transaksjoner og ikke som en byttehandel.

Bosnieren Pjanic, som er en av stjernespillerne til Juventus skal ifølge Barcelona koste dem 60 millioner euro (650 millioner kroner) pluss fem millioner i prestasjonsbaserte bonuser. Ifølge Juventus sin pressemelding skal denne summen kunne betales over fire år.

Samtidig opplyste Barcelona at utkjøpsklausulen til spilleren vil være på utrolige 400 millioner euro (rundt 4,4 milliarder norske kroner).

Men det var ikke det eneste som skjedde mellom klubbene mandag.

For Barcelonas stjernespiller Arthur Melo ble bekreftet klar for Juventus tidligere mandag. Også der var klubben åpen om detaljene i handelen.

FC Barcelona opplyste at den italienske klubben betaler 72 millioner euro (i underkant av 800 millioner kroner) for spilleren, pluss 10 millioner euro i prestasjonsbaserte bonuser. Juventus opplyste også om at denne summen kunne betaler over fire år.

Spilleren vil forbli i Barcelona til avslutningen av årets sesong, som er utsatt på grunn av coronaviruset, er ferdigspilt. Arthur Melo kom til Barcelona sommeren 2018 fra den brasilianske klubben Grêmio.

Real Madrid har nå overtaket i kampen om ligatittelen i Spania. Barcelona spilte kun uavgjort i helgen. Laget topper fortsatt tabellen men har en kamp mer spilt enn rivalen og taper på innbyrdes oppgjør dersom de havner på samme poengsum.

Publisert: 29.06.20 kl. 18:51 Oppdatert: 29.06.20 kl. 19:05

