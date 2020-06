FORTVILER: RBK-trener Eirik Horneland i samtale med Molde-trener Erling Moe, etter Moldes 1–0-seier på Aker stadion lørdag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Horneland taus om mulig Eggen-møte

MOLDE (VG) (Molde-Rosenborg 1–0) – Jeg gir deg ikke den overskriften, sier Eirik Horneland – og smiler da VG spør om det er på tide å ta en tur til samhandlingens mester, Nils Arne Eggen, i Orkdal.

Eggen antydet overfor VG før helgen at han er klar for en prat, og en, allerede, presset Rosenborg-trener, med et poeng og null scoringer på to kamper, utelukker det heller ikke. Han fastslår følgende:

– Nils Arne Eggen har et ekstremt godt blikk, og jeg er glad for alle møtene vi har hatt med han siden vi kom til Rosenborg, sier Horneland – og forteller at han hadde en samtale med den gamle mesteren rett før seriestarten mot Kristiansund.

– Det lugger jo kraftig nå. Kunne det vært smart å gjøre før møtet med Bodø/Glimt?

– Det er alltid smart å prate med Nils Arne, svarer Horneland kampen som endte med Molde-seier:

Torsdag kommer fjorårets sølv-lag Bodø/Glimt til Lerkendal. Knivene er allerede kvesset. Hvor mange kamper det vil gå før ropet om Hornelands avgang vil komme, vet ingen nå. Men at de vil komme, med flere tap og svakt spill, det vet Eirik Horneland godt.

– Blir Glimt-kampen enda viktigere enn du hadde tenkt deg?

– Det kan jeg ikke tenke på. Min jobb er å løfte laget. Hverken grunnspill eller avslutninger fungerer. Ikke kommer vi overtall heller, så vi kan finne bakrommet. Det er svært bekymringsfullt. Vi har en stor jobb foran oss nå.

– Men tror du Glimt-kampen kan bli avgjørende for din skjebne?

– Det kan kampen mot Molde også det. Det er ikke opp til meg, svarer Horneland. Som i 2019, står han der, og han svarer alle som vil. Han viker ikke.

For han visste hva som kom, hvis det ikke ble poeng mot Molde. Det samme gjorde sportssjef Mikael Dorsin. Den tidligere backen var i Rosenborg så lenge at han kunne lukte hva som kom rundt neste hjørne, enten det var positivt eller negativt. Det hjelper ham godt i jobben akkurat nå.

Dorsin er frustrert. Mest fordi han mener at det så bra ut i vinter.

– Vi hadde mer rytme og flyt i spillet før det ble full stopp i fotballen i mars. Fremgangen har stoppet, og det må vi finne ut av. Det så bra ut, og jeg er litt overrasket over at det nå fungerer så dårlig, sier sportssjefen.

– Kan du garantere at Eirik Horneland er Rosenborg-trener om to kamper?

Pause.

– Det kan jeg – nesten – garantere. Det er uansett ikke tema nå. Vi må jobbe, alle mann. Her må alle gå i seg selv, spørre seg «hva kan jeg bidra med?» Og vi har ikke god tid, sier Dorsin.

– Er du bekymret?

– Jeg er mer bekymret over at rytmen ikke stemmer, enn av resultatene – foreløpig. Men det er klart, vi lever av resultater, og vi lever av scoringer. Jeg hørte en si at sist Rosenborg ikke scoret på de to første seriekampene, var i 2002 (Nils Arne Eggen var trener den gangen ...) Jeg hadde ikke kommet til Rosenborg den gangen, men det har altså skjedd før, sier Dorsin – og prøver å forklare hvor frustrerende denne situasjonen er.

Samtidig: Han nekter å komme med bortforklaringer, sier at det ikke nytter å synes synd på seg selv.

– Vi skal tilbake. Jeg gir meg aldri, uansett hvor langt vi havner bak. Rosenborg skal snu dette, sier Mikael Dorsin.

Keeper André Hansen nevner dødballene som noe som er mulig å gjøre noe med, på kort sikt, når VG spør om én ting som er mulig å gjøre noe med, på kort sikt.

– Jeg savner dødballstyrken vår, den vi hadde tidligere, den som ofte sørget for at vi vant kampene 1–0. Og at vi har mistet den evnen, det går på det mentale, men det går også på vår dyktighet. Her bør vi kunne løfte oss, sier André Hansen.

