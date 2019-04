Shkodran Mustafi (t.h.) fortviler, mens Wilfried Zaha jubler over scoring mot Arsenal i påsken. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Hevder Arsenal vil kvitte seg med 385-millionersmannen Mustafi

Shkodran Mustafi (27) får gjennomgå etter Arsenals tap for Crystal Palace. Med tre poeng der ville klubben ha festet grepet om Champions League-billetten.

Han kostet 385 millioner kroner i 2016 og har en kontrakt som varer ytterligere i to år. Ifølge football.london og flere andre britiske nettaviser vil Arsenal gjerne kvitte seg med ham i sommer.

– Spørsmålet er hvem som vil ha ham. Hvem vil gi Arsenal et seriøst bud – og/eller hvem vil overta en lønnsutgift på 90 000 pund i uken, spør football.london. 90 000 pund i uken tilsvarer rundt 50 millioner kroner i året.

Jamie Carragher var ganske klar på Sky Sports etter 3–2-tapet for Crystal Palace:

– Dette kan ha ødelagt mulighetene for topp 4-plass. Jeg var ikke overrasket over Mustafi – han har egentlig vært et problem siden han kom, og dette var enda et eksempel på det, sa Carragher på Sky Sports, ifølge flere engelske aviser.

Shkodran Mustafi var involvert i to av tre baklengsmål mot Crystal Palace. Arsenal tapte på Emirates etter ti strake seirer hjemme.

Unai Emery nektet å kritisere enkeltspillere etter påsketapet, men i mediene har tyskeren fått gjennomgå.

– Vi gjør feil som vi vanligvis ikke gjør, sa Arsenal-sjefen på pressekonferansen foran onsdagens kamp.

Mustafi har skylden for det andre målet, der han ble lurt av Wilfried Zaha.

– Det var en taktisk feil. Vi skal ikke la én spiller forsvare seg én-mot-én mot Zaha, sa Emery.

Arsenal har tilsynelatende en enda mer vrien oppgave når de skal på besøk til Wolverhampton onsdag. I øyeblikket ligger Arsenal som nummer fem på tabellen, men det er bare ett poeng opp til 4.-plassen (og én kamp mindre spilt enn Chelsea).

– Vi har alt i våre egne hender, sa Emery på pressekonferansen tirsdag.

– Er du sikker på at dere vil ende topp 4, ble han spurt.

– Ja. Det avhenger av andre lags resultater. Men først og fremst er det i våre egne hender hvis vi vinner.

– Jeg er stolt av sesongen vår, men vi har selvfølgelig nøkkelkamper foran oss.

Unai Emery nektet fullstendig å kommentere en eventuell «sommerrengjøring» med mange spillere ut.

– Mitt fokus er å tenke på neste kamp. For meg eksisterer ikke fremtiden, svarte Arsenal-treneren.

– Jeg har troen på spillerne, jeg har troen på vår vei. Vi har mulighetene, sa Emery.

Publisert: 24.04.19 kl. 09:42

