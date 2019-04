Solskjær og United utslått etter Messi-show og De Gea-tabbe

BARCELONA (VG) (Barcelona – Manchester United 3–0, 4–0 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær (46) var ikke i nærheten av å skape et nytt mirakel på Camp Nou. Manchester United ble rundspilt av Lionel Messi (31) og Barcelona.

– Vi gjorde en god jobb med å komme hit, men kunne se forskjellen mellom lagene i dag. Kvaliteten deres i avslutningene var helt enestående. Selv om vi startet bra, scoret de to på fire minutter og da blir det så mye vanskeligere, sier Solskjær på pressekonferansen etter kamp.

Solskjærs menn sløste med sjansene de fikk, Messi holdt lekestue, David De Gea tabbet seg kraftig ut og Philippe Coutinho svarte kritikerne med en drømmescoring.

– Målet må være å komme opp på Barcelonas nivå. Vi kan komme oss dit, men det er mye jobb å gjøre. Hvis vi vil komme tilbake på Manchester Uniteds sanne nivå, de sanne tradisjoner, må må vi utfordre Barcelona, sier Solskjær, før han erkjenner at katalanerne var et par hakk bedre over to kamper.

Dermed ble Solskjærs comeback på Camp Nou en helt annen opplevelse enn da han avgjorde Champions League -finalen på samme sted for snart 20 år siden.

– Det er et hav av forskjell mellom lagene. Solskjær har en enorm jobb å gjøre om han skal komme opp på samme nivå, mener tidligere United-midtbanespiller Darren Fletcher hos BBC.

Nordmannens første Champions League-eventyr som manager er over for denne gang, mens Barcelona skal møte vinneren av Liverpool og Porto i semifinalene.

– I dag viser vi oss fra en spektakulær side og viser hvem vi er, sier Lionel Messi på stadion.

Fortvilte over misbrukte sjanser

I den elleville opphentingen mot PSG i åttedelsfinalen scoret United allerede etter to minutter, og på Camp Nou kunne målet kommet enda tidligere: Før det var gått ett minutt, og før Barça hadde rørt ballen, hadde Solskjærs menn spilt seg gjennom hjemmeforsvaret, men Marcus Rashfords forsøk med tuppen gikk i tverrliggeren og over mål.

Sekunder senere rotet Scott McTominay bort en like stor målsjanse med et svakt mottak.

Ved sidelinjen sto Solskjær – trolig irritert over spillernes voksende tendens til å bomme foran mål – og manet laget til å holde intensiteten oppe: Det var tydelig at nordmannens instruksjoner handlet om å gå i strupen på katalanerne fra første sekund.

– Vi dominerte det første kvarteret, vi hadde sjanser og kampen kunne blitt annerledes, sier Jesse Lingard til BT Sport.

FRUSTRERT: Ole Gunnar Solskjær fortviler over misbrukte sjanser. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men uten uttelling i form av mål var den gode United-starten lite verdt, og den skulle snart falle i grus – foran øynene på VIP-gjester som Sir Alex Ferguson og United-eier Avram Glazer.

Solskjær slapp med skrekken i det 11. minutt, da dommeren først pekte på straffesparket etter at Ivan Rakitic hadde gått i bakken i feltet, men etter en rask VAR-vurdering ble avgjørelsen omgjort.

Det var imidlertid lite videodommerne kunne gjøre med Lionel Messi.

Messi endte tørken

Superstjernen utnyttet først en klønete feil av Ashley Young, skar inn i banen og curlet ballen vakkert utenfor rekkevidde for David De Gea.

Fem minutter senere avsluttet han igjen, fra lignende hold, men denne gangen langt innenfor rekkevidde for den spanske United-keeperen, som likevel klarte å la ballen glippe mellom hendene sine og inn i mål.

– Der hadde jeg flaks, sier en beskjeden Messi.

Dermed sørget to personlige feil for at Uniteds i utgangspunktet vanskelige oppgave ble tilnærmet umulig. Dermed satte Messi en brutal stopper for en marerittrekke, etter ikke å ha scoret i en Champions League-kvartfinale siden 2013.

– Messi er topp kvalitet, og han var forskjellen i kveld, så klart. På 2–0 var kampen over, mener Solskjær.

Den lille teknikeren var i svært lekent humør og lot blant andre Phil Jones få kjenne det med noen helfrekke tekniske detaljer før han satte opp angrepet som endte med en gigantisk sjanse til Sergi Roberto. Denne gangen minnet De Gea riktignok mer om seg selv og leverte en kjemperedning som hindret ydmykende sifre til pause.

Etter en times spill var det en annen Barcelona-stjernes tur til å skinne: Philippe Coutinho, som har vært lite overbevisende siden overgangen fra Liverpool, viste frem sin strålende skuddfot og feiret sin lekkerbisken av en scoring ved å stikke fingrene i ørene som svar på kritikken og spekulasjonene.

Nå fortsetter ferden videre mot Champions League-finalen for Barcelona, mens Manchester United – med fem Premier League-runder igjen – skal prøve å sørge for at de i det hele tatt får være med i turneringen neste sesong.

