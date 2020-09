TØFF JOBB: Lars Arne Nilsen debuterte som Aalesund-trener med tap. Her fra Sør Arena hvor han møtte pressen etter kampen. Foto: Tor Erik Schrøder

Lars Arne Nilsen om Aalesund-krisen: – Ingen tror vi klarer oss

KRISTIANSAND (VG) Aalesund suser mot OBOS-ligaen etter tap i Lars Arne Nilsens første kamp som trener. 56-åringen kjenner gufset – og medgir at det ikke er mye tillit å oppdrive.

Nå nettopp

– Det er ingen som tror vi klarer oss, selv om det er over 40 poeng å spille om, men det er klart at vi må begynne å vinne kamper, sier Lars Arne Nilsen til VG.

Aalesund sparket Lars Bohinen i slutten av august, og ga jobben til Lars Arne Nilsen, som fikk fyken i Brann tidligere samme måned. 22 dager etter at han måtte gå i Bergen var han på plass i Aalesund. Men trenerbyttet hjalp ingenting i jakten på livsviktige poeng i Kristiansand.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også Lars Arne Nilsen snakker ut om Brann-tiden: – Jeg måtte krype inn på toalettet

Tapsrekken vil visst ingen ende ta. Aalesund har bare vunnet én av 16 kamper i årets eliteserie. Det oser nedrykk med andre ord. Det er også Nilsen forberedt på.

– Akkurat nå har jeg én plan. Og det er at vi skal holde oss. Men klarer vi ikke det, så skal vi bygge et nytt lag. Det er ikke usannsynlig at vi rykker ned, men så lenge vi har håp og muligheten, så er det kun det som er planen, sier Nilsen.

Start (15 poeng) tok seg med seieren ute av «rød sone» i Eliteserien. Aalesund (7 poeng) og Mjøndalen (14) er nå bak dem. Sørlendingene har kommet seg opp på kvalifiseringsplass. Og snart får de hjelp av den tidligere stjernen Christian Bolaños. Ballkunstneren fra Costa Rica er klar for eliteserieretur. Det er ti år siden sist han gjorde underverker med Start.

les også Start bekrefter: Christian Bolanos returnerer til Start

– Det blir spennende å se hvilken form Bolaños er i. Han er kanskje ikke like god som før, men han har erfaring og rutine, og er ekstremt god med ballen. Jeg ser for meg at han kan fungere som «hengende spiss» – en nummer ni, sier Start-trener Joey Hardarson.

Publisert: 13.09.20 kl. 03:53

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 17 7 6 4 36 – 26 10 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk