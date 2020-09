GRUNN TIL Å GLISE: Martin Andresen gjør det glimrende som forretningsmann. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Tidligere VIF-topper håver inn på paller

For noen år siden var Martin Andresen Vålerenga-trener og Søren Eriksen kommersiell direktør i Oslo-klubben. Nå tjener de to kompisene 150 millioner kroner på palle-selskapet Smart Retur, ifølge Finansavisen.

Oppdatert nå nettopp

I 2017 fikk Søren Eriksen kompisen Martin Andresen med på å kjøpe palleselskapet. Tre år senere selger sistnevnte sine 50 prosent til Norvestor og tjener 100 millioner kroner, ifølge Finansavisen. Eriksen innkasserer på sin side 50 millioner, mens han beholder 25 prosent eierandel og fortsetter som toppsjef i selskapet.

Den tidligere VIF-direktøren forteller at han er bundet av en konfidensiell avtale med Norvestor og vil ikke kommentere beløp, men han er svært glad for å kunne fortsette satsingen med Smart Retur.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Paller er ikke det vanlige folk står opp for om morgenen og tenker på. Man blir jo askegrå i trynet bare av tanken. Men vi kom inn i en underutviklet bransje og har bygget et moderne produkt for kundene. Dette er bare starten, forteller Eriksen entusiastisk til VG.

TIDLIGERE VIF-LEDER: Søren Eriksen møtte VG på Ullevaal stadion i 2014 i forbindelse med at han hadde kommet inn i klubben og snudd et stort underskudd til balanse i regnskapet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Inspirert av TV 2-sjef

Han har tidligere jobbet som leder i både TV 2, Nettavisen og Vålerenga Fotball. For ni år siden begynte Eriksen arbeidet i selskapet som da het Waba.

– Tidligere TV 2-redaktør Kåre Valebrokk sa noen gode ord en gang: Hvis man kom over en bransje som gikk under radaren hvor det var stort volum, skulle man slå frem tennene. Og det var det jeg gjorde. Så har jeg forsøkt å følge de rådene jeg har fått på veien, sier Eriksen.

Finansavisen, som først omtalte saken, betegner forretningsideen slik: Det handler «om å ta hånd om paller som har en nypris på 95 kroner, og bruktpris på 55, til gjenbruk i stedet for at man må betale for å bli kvitt dem.»

Eriksen forteller til VG at han fortsatt ser et skyhøyt potensial i selskapet. Derfor fortsetter han også som toppsjef og medeier.

– Det er en utvikling jeg vil være med på, og da må vi ha muskler bak, sier han om oppkjøpet.

Følger fortsatt med Vålerenga

Planen som ble iverksatt i 2017 hadde ligget i «støpeskjeen» i flere år, ifølge Eriksen. Da Andresen fikk tilbudet om å kjøpe seg inn for 100 millioner kroner, skal han bare ha brukt en time på å bestemme seg.

Han har ikke besvart VGs henvendelse onsdag kveld, men Eriksen bekrefter historien.

– Det stemmer. Det kan virke som det har skjedd mye på tre år, men i virkeligheten startet det for åtte-ni år siden da jeg kom inn i bransjen her. Så var det en milepæl da jeg og Martin fikk kjøpt selskapet og bestemme selv. Vi har virkelig fått gjennomført det vi ønsket. Med bare to eiere kan det bli stor fart, og det har det vært.

Han og Andresen bor bare 150 meter unna hverandre på Nesøya. De to snakker fortsatt mye om Vålerenga også, opplyser han. Andresen gikk som kjent inn i fotballklubbens styre tidligere i år.

– Det brennende engasjementet for Vålerenga og fotballen er der fortsatt. Jeg diskuterer Vålerenga både med Martin og andre i klubben, men den øvelsen vi gjør med Smart Retur nå danner ikke rom for å ha fokus på noe annet. Men hjertet er fortsatt blått, sier Eriksen.

Publisert: 02.09.20 kl. 23:43 Oppdatert: 02.09.20 kl. 23:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk