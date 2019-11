TROMSØ: Alfheim under lørdagens Tromsø-trening: Snø, vind og fotball. Foto: Mats Rydland, iTromsø

Værtrøbbel før siste eliteserierunde: NFF kan fryse kampene

Slik så det ut på Tromsøs siste trening før søndagens nedrykksdrama. I Trondheim er det varslet mye nedbør, mens det er «blått føre» på Østlandet. – En parodi, mener Ranheim-spiss Michael Karlsen (29), som spiller for tilværelsen i Eliteserien.

Men Norges Fotballforbund melder lørdag kveld at utsiktene for den avsluttende eliteserierunden er «lovende».

Skulle det derimot bli værtrøbbel på en dag der seks lag står i fare for å rykke ned, kan NFF komme til å ta et uvanlig grep.

– Det er viktig at kampene starter samtidig klokken 18.00 og at 2. omgang gjør tilsvarende. Hvis vi får en vesentlig stopp i spillet på en arena, kan andre kamper bli utsatt slik at vi starter 2. omgang likt, skriver NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn i en SMS til VG.

Gult farenivå

Han vil ikke sette en tidsgrense for hvor lenge kampene kan bli stoppet, og sier også at det er helt uaktuelt å utsette hele runden om én kamp skulle bli utsatt.

Men NFF vil unngå at lag kan spille på resultater i den siste serierunden.

I Tromsø varsles det om mye snø og kraftige vindkast. Banemannskapet på Alfheim er i beredskap og Tromsdalen-leder Inge Takøy er blant dem som har satt seg i traktoren for å klargjøre banen etter nattens snøfall.

– De med ansvar for det, vil gjøre alt de kan for at alt skal være så bra som mulig, sier TIL-trener Simo Valakari til iTromsø.

Han vil ikke bruke energi på værvarselet som forteller om mye snø søndag.

Lørdagens Tromsø-trening ble preget av snø og vind, viser iTromsøs bilde. Yr har satt farenivået til gult, melder om stiv kuling i natt og i morgentimene søndag.

Tromsø har kun Mjøndalen og Ranheim bak seg på tabellen, og bør ha seier mot Stabæk søndag. Værmeldingen ser mye bedre ut rundt klokken 18.00 søndag.

– Det blir en parodi. Når man må spille i snø og ti minus oppe i Tromsø, så er det ikke bra for produktet norsk fotball, sier Ranheim-spiss Michael Karlsen, og mener at det bare er i Norge man holder på sånn.

Karlsen røper at han muligens vil spille med skruknotter for aller første gang i karrieren. Lerkendal-banemester Anders Øien er forberedt på mye snø i natt, men har dekket til gressmatten og mener han har bra kontroll på situasjonen.

Ranheim må vinne på Lerkendal for å ha håp om å berge plassen, mens Rosenborg spiller for en plass i Europa.

– Vi må bare takle det, og kanskje gagner det oss i denne kampen, sier Karlsen.

På Østlandet er det først og fremst kuldegradene som gir utfordringer. På Åråsen er det 8-9 kuldegrader frem til søndag morgen, og rundt seks blå når Lillestrøm og Sarpsborg 08 tar avspark, ifølge Yr.

– Vi hadde telefonkonferanse med delegatene klokken 17 i ettermiddag, og samtlige melder tilbake at utsiktene er lovende, melder Fisketjønn, som vedgår at det er «mye vær» i Trondheim og i Tromsø.

Ifølge Yr får de fleste stedene ålreit vær rundt kampstart, 18.00 søndag:

Trondheim: 0 grader, 0-0,1 mm, laber bris

Mjøndalen: - 3 grader, 0 mm, svak vind

Lillestrøm: - 6 grader, 0 mm, svak vind

Molde: 2 grader, 0-0,1 mm, svak vind

Bergen: 2 grader, 0-2,0 mm, svak vind

Kristiansund: 2 grader, 0-0,1 mm, laber bris

Tromsø: -2 grader, 0-0,3 mm, laber bris

Haugesund: 2 grader, 0-0,2 mm, svak vind

