Horneland etter trønder-kritikk: – Kanskje kan vi hente noen av de gamle hjem

OSLO/TRONDHEIM (VG) Klubblegendene Bent Skammelsrud (53) og Roar Strand (49) reagerer på at Rosenborg var helt blottet for trøndere i troppen i forrige serierunde. Nå hinter trener Eirik Horneland (44) om at han vil hente hjem gamle trøndere.

RBK-treneren rister litt oppgitt på hodet når VG tar opp den trøndertomme Viking-matchen foran torsdagens Europa League-oppgjør mot LASK.

Han mener åpenbart at bildet er mer nyansert, og minner om at Gjermund Åsen var skadet, Pål André Helland var ute med karantene og at NM-juniorfinalen ble prioritert for tre A-lagstrøndere.

Roar Strand er likevel bekymret.

– Det er ikke bra. RBK er jo i utgangspunkt et lag for trøndere. Men skal man hevde seg i Norge og Europa må man ha annen tilvekst også. Men selvsagt er det bedre jo flere trøndere det er på laget. Det forventer klubben og hele Trønderlag. Dette er ikke veien å gå, sier Roar Strand til VG.

Tidenes mestvinnende norske fotballspiller, som i en årrekke spilte i Champions League med klubben, mener trøndersk preg både handler om klubbens identitet og entusiasmen generelt i Trøndelag for Rosenborg.

Dette var noe Pål André Helland, som var suspendert med gule kort, forøvrig slaktet etter seieren mot Bodø/Glimt i sist hjemmekamp. Da langet han ut i en tordentale mot egen klubb rett etter kampen:

Bent Skammelsrud var én av to ikke-trøndere i startoppstillingen da Rosenborg spilte seg til kvartfinale i Champions League i 1996/97-sesongen, på bekostning av storklubben AC Milan. Han mener nedturen blir forsterket når ikke trøndere engang er med på laget.

– Går det dårlig og det er mange trøndere på laget er det et forsvar. Men det er ikke tvil om at det blir dobbelt så ille når det ikke er slik. Det burde vært flere og det tror jeg klubben også ønsker. Det er ekstra trist når det til og med uten trøndere blir dårlig, sier Rosenborg-legende Bent Skammelsrud til VG.

En ny trønderbataljon

Eirik Horneland er helt klar på at det er viktig for Rosenborg å ha lokale spillere, folk som skjønner kulturen og filosofien og som gir klubben stolthet.

– Vi jobber opp nye gutter og nye profiler i Rosenborg nå. Vi har fire unggutter, Emil Ceide, Mikael Johnsen, Edvard Tagseth og Erik Botheim, i troppen som vi har store forventninger til, sier Horneland, og påpeker at Oslo-gutten Botheim har trøndersk far og derfor er å anse som trønder.

– Og kanskje kan vi hente noen av de gamle hjem, tillegger han, uten å nevne hverken Alexander Tettey, Per Ciljan Skjelbred eller noen av de gamle trønderske profilene.

TRØNDERLØST: Alexander Søderlund i spissen for et angrep uten trøndere mot Viking. Foto: Carina Johansen

– Jeg tror det er lettere for trøndere å godta det å bli nummer fire dersom det er fire-fem trøndere på laget, som er på vei fremover. Når ikke en eneste trønder er på banen eller i troppen er det et varsku om at noe må skje, sier Strand.

I årets sesong er Gjermund Åsen den trønderen som har spilt mest. Ti spillere har spilt flere kamper enn ham totalt sett denne sesongen.

STERKT TRØNDERSK PREG: Rosenborgs lag som vant 2-0 i Champions League mot Real Madrid på på Lerkendal i 1997 hadde seks trøndere i startoppstillingen. Bak fra venstre Bent Skammelsrud, Roar Strand, André Bergdølmo, Sigurd Rushfeldt, Erik Hoftun og Bjørn Otto Bragstad. Foran fra venstre: Jahn Ivar "Mini" Jakobsen, Harald Martin Brattbakk, Jørn Jamtfall, Vegard Heggem og Runar Berg. Foto: Erik Johansen

Skammelsrud, som hadde stor tro på laget i sommer, mener Rosenborg fremover burde gi en liten gruppe unngutter sjansen og da ikke bare fem minutter av og til. Han tror at det også nå kan ha positive følger for Rosenborg med en nedtur som ikke gir spill i Europa.

– De har fortsatt muligheten, men det er nesten så man føler at det kanskje er like greit at det går ordentlig dårlig så man kan starte på nytt igjen, sier Skammelsrud som minner om at det kom opp flere interessante spillere, som Ole Selnæs, etter at RBK sist ikke kvalifiserte seg for Europacupene.

I Stavanger var eneste trønder på banen Kristoffer Løkberg, som har spilt både for Brann og Viking denne sesongen. At den tidligere Ranheim-spilleren ikke dro til RBK, men endte i Viking gremmer Skammelsrud.

– Det er en katastrofe at han dro til Brann og ikke til Rosenborg. Det er det tristeste som har skjedd i det siste. Han kunne gått frem som et godt eksempel og er en type fotballspiller som står på til krampen tar ham – litt Roar Strand-type, sier Skammelsrud.

