Brann pepet av banen etter nytt stortap : - Flaut

BERGEN (VG) (Brann-Viking 1-5) Brann tok ledelsen, men derfra og ut var det kun ett lag på banen. Viking ga seg ikke før det stod 5-1 og fullførte dermed en mareritthøst for Brann og Lars Arne Nilsen.

Mathias Fløtaker

Oppdatert nå nettopp

Brann skulle revansjere det pinlige 0-6-tapet i Drammen, men det endte med en ny fadese hjemme mot Viking. Dermed står bergenserne med 1-11 i målforskjell på sine to siste kamper i Eliteserien. Etter kampen var budskapet var store deler av hjemmepublikummet klart: Lars Arne Nilsen må gå.

– Jeg registrerer jo selvfølgelig det som blir ropt og det er ikke noe hyggelig. Samtidig må man tåle å høre når man ikke leverer – sånn er fotballen. Det er jeg som er ansvarlig for dette, sier en svært skuffet Nilsen til VG like etter 1-5-tapet mot Viking.

Også Fredrik Haugen var sterkt kritisk til det hjemmelaget leverte i årets siste serierunde.

– Det er helt grusomt og det er flaut. Vi kollapser fullstendig i to kamper på rad. Vi må finne ut av hva som er feil, for det er åpenbart ganske mye nå. Jeg er glad i denne klubben og vil ikke at dette skal være mitt Brann. For akkurat nå er det bare flaut, sier Fredrik Haugen etter kollapsen i siste serierunde.

God oppladning

Det så derimot bra ut for Brann da Fredrik Haugen satte 1-0 før ti minutter var spilt, men Viking ville det annerledes. Scoringer av Kristian Thorstvedt og Johnny Furdal sørget for at bortelaget gikk til pause med ledelse. Den ledelsen skulle økes både én og to ganger i annenomgang. Først var det Ylldren Ibrahimaj som skled inn 3-1, før Thorstvedt ble tomålsscorer. På overtid gjorde Samuel Fridjonsson ydmykelsen komplett, da rundet Håkon Opdal og fastsatte sluttresultatet til 5-1.

– En fantastisk bra avslutning på serien. Vi viser at vi er i god form og det er deilig å ta med seg inn mot neste helg, oppsummerer Viking-trener Bjarne Berntsen til VG.

Kristoffer Løkberg forlot Brann til fordel for Viking i sommer, og har blitt en stor suksess i Rogaland. Han priset seg lykkelig for å være en del av Viking-garderoben etter søndagens kamp.

– Dette var skikkelig artig. Jeg bidro selvfølgelig med noen tanker om hvordan vi skulle bryte ned Brann. Jeg kjenner de jo godt og vet hva de ønsker å gjøre. Det fungerte jo ganske greit, sa en meget fornøyd trønder.

Nilsen: – En trist avslutning

Etter nesten å ha opplevd utelukkende medgang som Brann-trener siden han ble ansatt i 2015, har denne sesongen blitt tøffere for Lars Arne Nilsen. På hjemmebane står rødtrøyene med kun 13 mål på 15 kamper.

- Det var en trist avslutning – rett og slett en defensiv kollaps. Det ser veldig enkelt ut å spille mot oss. Samtidig har vi en rekke spillere som har vært skadd store deler av høsten. De hadde startet for oss i dag, dersom de var skadefri. Det laget vi stiller med i dag, er rett og slett ikke godt nok.

Til tross for en svak høst og sviktende støtte blant publikum, mener Nilsen å ha planen klar for hvordan Brann igjen kan bli et topplag i 2020.

– Vi skal snu dette i lag – det føler jeg meg trygg på. Jeg tror jeg vet hvor skoen trykker, så får vi se om jeg får lov til det.

– Hvor trykker skoen?

– Jeg vil ikke pirke i det og ta den diskusjonen nå. Men jeg tror de fleste som ser kampen, forstår hva jeg mener, avslutter treneren litt kryptisk.

FORTVILER: Ruben Yttergård Jenssen og Håkon Opdal fortviler mens Viking-spillerne jubler. Foto: Marit Hommedal

Publisert: 01.12.19 kl. 19:59 Oppdatert: 01.12.19 kl. 21:12

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

