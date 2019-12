FORTVILER: Ruben Yttergård Jenssen og Håkon Opdal fortviler mens Viking-spillerne jubler. Foto: Marit Hommedal

Brann pepet av banen etter nytt stortap

BERGEN (VG) (Brann-Viking 1-5) Brann tok ledelsen, men derfra og ut var det kun ett lag på banen. Viking ga seg ikke før det stod 5-1 og fullførte dermed en mareritthøst for Brann og Lars Arne Nilsen.

Brann skulle revansjere det pinlige 0-6-tapet i Drammen, men endte med en ny fadese hjemme mot Viking. Dermed står bergenserne med 1-11 i målforskjell på sine to siste kamper i Eliteserien. Det så derimot bra ut da Fredrik Haugen satte 1-0 før ti minutter var spilt, men Viking ville det annerledes. Scoringer av Kristian Thorstvedt og Johnny Furdal sørget for at bortelaget gikk til pause med ledelse. Den ledelsen skulle økes både én og to ganger i annenomgang. Først var det Ylldren Ibrahimaj som skle inn 3-1, før Thorstvedt ble tomålsscorer. På overtid gjorde Samuel Fridjonsson ydmykelsen komplett, da rundet Håkon Opdal og fastsatte sluttresultatet til 5-1.

Kjempetabbe

Brann startet kampen best i Bergen og fikk lønn for strevet allerede etter ni minutter. Et innlegg fra Ruben Kristiansen var innom et par-tre spillere, før den havnet i føttene til Fredrik Haugen. Indreløperen fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål bak Iven Austbø, og dermed hadde bergenserne fått en drømmestart.

Bortelaget spilte seg gradvis inn i oppgjøret etter et drøyt kvarter kom utligningen. Zymer Bytyqi fikk stå helt alene på bakerste stolpe, før han slo et lurt innlegg mot Kristian Thorstvedt. 20-åringen lot seg ikke be to ganger og banket inn 1-1 fra kort hold – og satte dermed inn sitt tiende mål for sesongen. Resten av den første omgangen var relativt jevnspilt, før Ruben Yttergård Jenssen forærte Viking en gyllen sjanse da han slo bort en enkel pasning på egen halvdel. Viking benyttet den muligheten og kontret på herlig vis. Benjamin Källman slapp ballen på helt riktig tidspunkt og Johnny Furdal viste stoisk ro alene med Opdal. Dermed var kampen i Bergen snudd.

