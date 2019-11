Dobbel nedtur for Chelsea – mistet seier og fikk stjernespiss skadet

(Valencia – Chelsea 2-2) En annullering gjort om til mål og en fabelaktig strafferedning av Kepa Arizzabalaga så ut til å sende Chelsea videre i Champions League. Så scoret danske Daniel Wass – med et innlegg.

Oppdatert nå nettopp

Det sørget for 2-2 på Mestalla, men en seier som glapp, var ikke eneste skår i gleden for Chelsea.

VG Live: Les fullstendig referat fra kampen her!

Like før hvilen tok Abraham, som har etablert seg som Frank Lampards soleklare ener på topp, telling etter å ha landet forkjært på siden etter en duell.

Angriperen ble liggende i smerter, mottok behandling på banen, ble hjulpet av, men måtte til slutt forlate Mestalla-gresset på båre – og var ikke å se da den andre omgangen begynte.

Det gjenstår å se om, og i så fall hvor lenge, Chelsea må klare seg uten ham.

I SMERTER: Abraham trengte hjelp for å forlate banen. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Nå er det uansett vidåpent i gruppe H før den avgjørende runden.

Chelsea og Valencia ligger på topp med åtte poeng hver, mens Ajax i skrivende stund følger som nummer tre - men med én kamp mindre spilt. Om de slår Lille senere onsdag, vil de overta toppen før den avgjørende runden. Der står alt på spill for alle lag.

Chelsea møter Lille, mens Ajax tar imot Valencia.

Den 10. desember blir det hele avgjort, det etter at Chelsea skuslet bort en gyllen mulighet til å juble for avansement allerede onsdag kveld.

Hadde London-laget slått Valencia borte, ville avansementet vært sikret. Og det så de også ut til å gjøre.

Etter å ha sett Maxi Gómez brenne to gigantsjanser for hjemmelaget før Carlos Soler faktisk sendte Valencia i ledelsen i det 39. minutt, våknet Chelsea.

Mateo Kovacic sørget for 1-1 bare to minutter senere, før Christian Pulisic pirket ballen over målstreken like etter hvilen.

Offside-flagget var imidlertid oppe, men etter noen minutter med sjekking på bakrom, kom VAR frem til at det ikke var offside - og dermed kunne Chelsea juble for 2-1.

Det er heller uvant. Mandag skrev ESPN at VAR i Premier League har gjort 20 scoringer om til annulleringen, det mot bare åtte annullerte mål om til scoring.

Dramatikken var imidlertid ikke over. Litt over ti minutter etter Pulisic’ 2–1 scoring pekte dommeren på krittmerket etter at Gayá gikk i bakken i duell mot Jorginho. Dani Parejo er vanligvis sikker fra 11 meter, men med et tigersprang holdt Kepa Arrizabalaga ballen ute.

Gleden var imidlertid bare kortvarig for London-laget. I det 82. minutt la Daniel Wass inn fra høyre, ballen gikk i en perfekt bue over Arrizabalaga - og stang inn.

De to lagene gjorde alt for å avgjøre kampen på tampen, men hverken av lagene fant veien til nettmaskene. Nærmest var Valencias Rodrigo, som bommet på åpent mål fra kloss hold godt på overtid.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 27.11.19 kl. 20:53 Oppdatert: 27.11.19 kl. 21:05

Mer om