Stengel sikret ett poeng for Godset

KRISTIANSAND (VG) (Start-Strømsgodset 2–2) I 20 minutter så det ut som Lars Jørgen Salvesen skulle bli matchvinner mot klubben han vokste opp i. Men på åtte minutter i 2. omgang, snudde Start kampen - før drammenserne svarte til slutt.

Herman Stengel ble dermed en «liten matchvinner» i kampen, da han utlignet til 2–2 sju minutter før slutt.

– Det var ikke noe drømmetreff, men den trillet inn. Men det er en svak kamp av oss, vi får ikke noen rytme i spillet vårt, vi gir bort en haug av dødballer og de vinner de fleste ballene. Det kan vi ikke være bekjent av. Det var ikke bra nok, sier en selvkritisk Stengel til Eurosport.

Start dominerte 1. omgang såpass på Sør Arena at det egentlig var klassisk at det til slutt ble motstander Strømsgodset som scoret. Fem store sjanser misbrukte Start, mens Lars Jørgen Salvesen, som forlot klubben på grunn av manglende spilletid i 2018, bare trengte én sjanse.

Da stanget han inn Kristoffer Tokstads perfekte innlegg. Kristoffer Tønnessen var ingen match for Salvesen i lufta, som svevde som en ekte sørlandsmåke i sola. 0–1 på Sør Arena, på overtid i 1. omgang.

Strømsgodset tok med seg den gode opplevelsen ut på banen i 2. omgang, og det første kvarteret var det gjestene fra Drammen som dominerte.

Så snudde det fullstendig. Hadde Start vært ineffektive før pause, så var de desto mer effektive i 2. omgang. Innbytterne skulle komme til å prege omgangen. Først Eirik Schulze, som slo innlegget som Mathias Bringaker klarte å få i mål.

Åtte minutter senere, i det 73. minutt, var det Henrik Robstad, også han innbytter, som slo innlegget som Eman Markovic vakkert plasserte i mål bak Godsets gode keeper Viljar Myhra.

– Det var fint å score i dag, men det er tre poeng som teller, så det er litt surt. Jeg synes vi spiller en god kamp, men vi slipper inn to enkle mål, sier han til Eurosport.

Men Godset-byttet med Moses Mawa inn, ble avgjørende. 83 minutter: Mawa kom seg fri på venstresiden, der Lars Jørgen Salvesen sleivet ballen videre til Herman Stengel - som sørget for at et poeng ble med til Drammen onsdag kveld.

SNUDDE KAMPEN: Start lå under, men snudde det mot Strømsgodset. Her er tre som var viktige - Kevin Kabran (fra venstre), målscorer Mathias Bringaker og hjemvendte Steffen Lie Skålevik. Men Godset klarte å utligne. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: 17.06.20 kl. 19:53 Oppdatert: 17.06.20 kl. 20:05

