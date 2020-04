URO: FK Haugesund-troppen har til tider opplevd splittelse som følge av permitteringer og håndteringen i de påfølgende ukene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

FKH-sjefen svarer om stormen: – Folk blir frustert og overveldet

FK Haugesund har vært preget av både intern og ekstern uro siden beslutningen om å permittere deler av spillerstallen som første klubb i Eliteserien.

– Jeg har stor respekt for at folk blir frustrert og overveldet i en vanskelig tid, og at det er vanskelig å forstå kompleksiteten i alt det som har ført til at vi må foreta de valgene vi har tatt. Jeg føler sterkt for det dette påfører våre ansatte og deres familier, det er en tung tid for mange, skriver daglig leder John Harald Log i FKH i en e-post til VG.

Han er selv permittert i 60 prosent og «skal dekke over alt fra vanlig drift til oppfølging av gatelaget», så han ba om å få tilsendt spørsmål skriftlig fremfor å gjøre et intervju over telefon.

Det er nå tre uker siden FKH permitterte alle unntatt fem spillere, tre av dem fordi de ikke hadde vært lenge nok i landet til å få NAV-penger, to av dem «på verdigrunnlag».

Skjermingen av verdifulle spillere fremprovoserte den første bølgen av kritikk. Agent Imad El Hammichi mente daglig leder Log uttalte seg på en respektløs måte, mens den danske stopperen Benjamin Hansen sa at han følte seg «verdiløs» og «bortvalgt».

I forrige uke havnet FKH i søkelyset etter at sportslig leder Eirik Opedal tilbød seg å hjelpe permitterte spillere med å tilrettelegge for trening i små grupper. Det ble «bitter stemning» og «en hårsår situasjon», fortalte talentet Kristoffer Velde til VG.

Senere har også Lillestrøm rettet kritikk mot klubber som var tidlig ute med å permittere spillerne sine ved å si at «det er å misbruke permitteringsinstituttet at man begynner med det bare noen dager etter «lock-down» i Norge».

Log forklarer de tidligere permitteringene i klubben med «et sterkt ønske om å bevare klubben, folkene, alle våre 60 arbeidsplasser».

– Vi vurderte tidlig situasjonen slik at det ikke ville være mulig å sysselsette bedriftens ansatte på en økonomisk forsvarlig måte inntil situasjonen har bedret seg, og vi valgte derfor å gå til det tunge skritt å permittere, sier FKH-sjefen.

– Dere har blitt beskyldt for å utnytte systemet ved å permittere store deler av bedriften veldig raskt, før bortfallet av inntekter hadde begynt. Hvordan svarer du på det?

– Vi er trygge på at vi opptrer som en ansvarlig arbeidsgiver i denne situasjonen og som en ansvarlig leverandør av toppfotball til våre supportere og samarbeidspartnere.

– Det kom frem at det var misnøye blant enkelte spillere fordi man følte at man ble oppfordret til å organisere seg i treningsgrupper. Synes du som daglig leder at den sportslige ledelsen burde holdt enda mer avstand?

– Det er vel i tider som dette du som leder absolutt ikke skal holde enda mer avstand, en god leder tar ansvar og bistår sine ansatte i krisetider. Det er det vi er inne i nå, krisetider, da er det viktig å vise at du bryr deg, selv om bedriften har gått til permitteringer. Vi har aldri krevd at noen ansatte skal jobbe mens de er permittert, sier Log.

PÅ HANDLETUR: Daglig leder John Harald Log hjalp enkelte FKH-spillere med å handle inn dagligvarer mens de var i karantene. Foto: PRIVAT

– Hvordan vil du beskrive stemningen i FKH nå? Har det blitt holdt møter for å diskutere blant annet saken om trening?

– Vi har en ryddig og god dialog med spillernes tillitsmenn.

– Hvordan tror du de neste ukene vil se ut for klubben?

– Vi håper at konsekvensene for alle klubber og vårt lokale næringsliv blir mindre langvarig enn vi frykter, sier Log.

