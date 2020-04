IVRIG: Simo Valakari hadde en drøm med Tromsø. Den lot seg ikke realisere. Her fra et intervju på Alfheim stadion i 2017. Foto: Terje Mortensen

Simo Valakari om Tromsø-bruddet: – Var vel noen som ble trøtt av meg

TROMSØ (VG) Simo Valakari (46) benekter at det var en opprivende krangel med klubbledelsen som gjorde det umulig for Tromsø-treneren å fortsette i jobben.

– Det var aldri noe drama. Klubbens ledelse tenkte vel at tiden nå var inne for å skille lag. Jeg synes selv situasjonen var blitt utfordrende, fordi jeg har stor lidenskap til jobben min, og hadde et sterkt ønske om å ta laget tilbake til Eliteserien i år. Men, det var vel noen som ble trøtt av meg, sier Simo Valakari til VG.

Søndag kveld gikk ledelsen i TIL ut med at de hadde forhandlet frem en sluttavtale med klubbens finske hovedtrener. Ifølge itromso.no ble det dårlig stemning mellom partene da Valakari ble hundre prosent permittert – og fikk et drastisk lønnskutt – da coronakrisen slo inn for fullt i mars.

– I den spesielle situasjonen med coronautbrudd og permitteringer, har vi ulike syn på hvordan man skal drive klubben videre. Det har vært en grei og ryddig prosess, sa styreleder Stig Bjørklund søndag ettermiddag.

Den avgåtte treneren vil ikke gå i detalj på prosessen, men benekter at det var «dårlig stemning» mellom partene.

Valakari har akkurat kommet inn fra en skitur på Tromsøya når han gir VG dette intervjuet. Løypeforholdene er upåklagelige her nord hvor vinteren ennå ikke har sluppet taket. Finnen har åpenbart fått tenkt seg om. Han medgir at han er lei seg, fordi han ikke fikk fullført sitt prosjekt: ta mesterskap hjem til Alfheim stadion.

– Jeg har virkelig hatt en flott tid i Tromsø. Sammen med spillerne og supporterne hadde vi sammen en drøm om å vinne trofeer. Det kjennes skuffende at jeg ikke kunne klare det. Men jeg vil understreke at jeg hadde en svært flott tid med spillerne. Og jeg fikk virkelig føle hva TIL betyr for folket her, sier Simo Valakari.

Finnen gjorde underverker da han kom til Tromsø. En slags frelser. Men etter det blytunge nedrykket fra Eliteserien 1. desember i fjor kom kritikken.

– Kritikken var riktig, fordi resultatene ikke var der. Men ting endret seg veldig i klubben underveis. Spillersalg og skader. Slik som skjer i fotballen. Men Tromsø er ikke den samme klubben nå, som da jeg kom for 2,5 år siden.

PROFIL: Morten Gamst Pedersen får instrukser av Valakari under en eliteseriematch mot Brann i Bergen i fjor. TIL vant 3–2. Foto: Bjørn S. Delebekk

Valakari måtte tåle masse kjeft fordi han kvittet seg med Morten Gamst Pedersen i vinter. Profilen på 38 år fikk ikke forlenget avtalen, til tross for et inderlig ønske om å bidra etter en god fjorårssesong.

– Han var en god spiller og en klubblegende. Men Morten (Gamst Pedersen) vet hvordan ting fungerer i fotballen. At han ble lei seg skjønner jeg, fordi han føler for klubben han elsker. Men slik er fotballens dynamikk, sier Simo Valakari.

Han understreker at han vil tilbake i treneryrket så rask som mulig. Men finnen aner ikke hvor.

