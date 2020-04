MENER NORGE MÅ VÆRE FORSIKTIGE: Tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen avbildet under et intervju med VG i Trondheim i august i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Ingebrigtsen advarer Norge: – Vil være forferdelig

Fotballprofilene ser lysere på utsiktene for 2020-sesongen i Norge enn smittevernekspertene. Kåre Ingebrigtsen (54) mener Norge må passe seg for å ta avgjørelser som strider imot tendensene i europeiske ligaer.

Tirsdag gikk flere eksperter på smittevern ut i VG med dystre meldinger om at de ikke tror det vil være mulig å spille fotball i Norge i 2020.

Den tidligere RBK-treneren har fått med seg uttalelsene. Han mener Norge skal være svært forsiktige med å gå i front internasjonalt når det gjelder avlysning av fotballsesongen.

– Jeg tror det er en god idé å sitte og vente og se hva de store landene gjør. De må jo få gjennomført det. De vil komme opp med gode løsninger, så jeg tror ikke vi skal sitte i førersetet her, sier Ingebrigtsen til VG.

– For hvis det blir som ekspertene spår, og du ikke kan spille fotball før neste vår i Norge, så må spillerne permitteres. Og hvis de da spiller i andre ligaer, er det bare å sette opp busser med fotballspillere som reiser ut av landet. De beste vil forsvinne, og uten sponsor-, TV- og publikumsinntekter, vil det være forferdelig for de aller fleste klubber, fortsetter han.

Det samsvarer blant annet med meningene til Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis, som sist helg uttalte at det trolig vil bli kaos på overgangsmarkedet hvis Norge ikke kommer i gang med seriespillet relativt raskt.

Frustrert Mathisen

Ingebrigtsen følger spent med på planene for Premier League, der det vurderes å bruke et mindre antall nøytrale arenaer i et strengt smittevernet miljø hvor man kan gjennomføre resten av sesongen. 54-åringen «håper og tror» at Norge vil vurdere en lignende løsning.

I Tyskland er klubbene i gang med treninger. Der skal man ha siktet seg inn på å spille ligafotball igjen den siste helgen i mai, med kamper for lukkede tribuner og omfattende testing av alle involverte.

– Det er viktig å få i gang fotballen i Norge så fort som mulig for alle samfunnslag, både bredde og topp, sier Ingebrigtsen.

TV 2s fotballprofil Jesper Mathisen hevder på sin side at det trolig er ingen som faktisk vet hvordan coronaviruset vil påvirke verden fremover.

– Jeg tror heller ikke ekspertene har veldig god kontroll på når dette vil roe seg, når det vil komme en vaksine og når det vil flate ut. Så det er frustrerende for mange. Det er veldig mange som synser på noe verden aldri har vært utsatt for før, sier Mathisen til VG.

Han er samtidig klar på at helse må gå først og at det ikke er opp til fotballedere å bestemme når aktiviteten kan tas opp igjen.

– Jeg har lest mange som problematiserer at det vil være stor risiko for de som er på banen hvis man spiller uten tilskuere, også. Så man vet ingenting. For alt jeg vet, er det ikke sikkert det blir spilt fotball i 2020. Det ville vært veldig trist og leit, men da vil det i tilfelle bli bestemt for en grunn, for at ikke flere skal bli syke og dø av dette. Her må de i fotballen sitte på gjerdet og vente på at de som kan dette best bestemmer, mener Mathisen.

FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen prater her med VGs Jostein Overvik i fjor vår. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Ble lei seg

Den tidligere Start-stopperen lever i utgangspunktet av å prate om fotball på TV 2. Nå er også hans hverdag endret fullstendig, etter som det knapt spilles kamper noe sted. Mathisen forteller at han ble lei seg da han så smittevernekspertenes dystre melding til Fotball-Norge tirsdag kveld.

– Da jeg leste artikkelen i går, ble jeg litt personlig nedfor. Jeg kan bare snakke for meg selv og mine kolleger, som lever av å jobbe med det som skjer på en fotballbane ... Du har jo alltid tenkt at du har en grei og sikker jobb når du prater om fotball. Det spilles jo alltid fotball, tenker du. Det er ikke oss det er mest synd på, men det er klart det er en ny hverdag for oss også, sier Mathisen, før han legger til:

– Akkurat fotball og idrett kommer jo langt ned på stigen over viktige ting, men jeg tror det er veldig viktig for folkehelsen. Tenk så gøy det kommer til å bli når det starter opp igjen. Det er det som holder meg oppe. Da skal vi sette pris på det som aldri før.

– Ekstremt viktig å få i gang

Tidligere Premier League- og landslagsspiller Egil Østenstad reagerte på tirsdagens VG-sak. Han synes coronasituasjonen er for uoversiktlig til at man kan si eller skrive noe bastant i denne sammenheng.

– Jeg reagerer litt på saken fordi vi er i en tid hvor vi opplever alt mer usikkert enn noen gang, så er det noen som uttaler seg veldig skråsikkert om hva som vil skje fremover. Så blir det fulgt opp med triggende overskrifter. Det er en veldig skråsikkerhet. Det er noe jeg tenker hverken fotballen eller andre er tjent med i en slik situasjon. Jeg, som de fleste andre, har ingen forutsetninger for å uttale meg om når det vil være aktuelt å spille fotball igjen, sier Østenstad til VG.

– Hvilke betrakninger har du gjort deg generelt om situasjonen?

– Akkurat det med fotballen, idretten og fritidsaktiviteter generelt, tror jeg vil være ekstremt viktig å få i gang så fort det er forsvarlig. Det er en utrolig viktig del av hverdagen til veldig mange, enten man holder på med fotball, håndball, teater eller musikk. Når situasjoner som dette oppstår, er det lett å innledningsvis undervurdere betydningen av det. Det aller viktigste er helse, jobber og sørge for at verden spinner videre, men dette er en del av verden som det er vanskelig å sette en korrekt verdi på, men som har stor betydning for de andre delene som er viktige, sier Østenstad, som nå jobber som teamleder for «private banking» i DNB.

JENTETRENER: Egil Østenstad avbildet under en treningsøkt med datterens Viking-lag i Stavanger i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Tidligere Rosenborg-spiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen understreker at han synes «det dukker opp eksperter på virus og smittevern overalt» og vil «passe på at jeg ikke blir en av dem».

– Men fotball er veldig bra på TV også. Jeg håper det skal være mulig å gjennomføre kamper uten publikum i verste fall. Å få det på TV vil være bra for folkesjelen. Jeg både håper og tror at det skal være mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte, sier Mini og påpeker:

– Men jeg hører på Espen Nakstad (administrerende direktør i Helsedirektoratet).

