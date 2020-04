FORBANNET: Wayne Rooney, her i diskusjon med dommer Craig Pawson i FA-cupkampen for Derby mot Manchester United 5. mars, går hardt ut i The Times. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Rooney hardt ut mot helseminister: - Uakseptabelt

Wayne Rooney (34) fyrer løs mot helseministeren og Premier League-ledelsen i debatten om fotballspilleres eventuelle lønnskutt.

«Han skulle gi nasjonen de siste oppdateringene om den største krisen vi har møtt i vår levetid. Hvorfor var fotball-lønninger i det hele tatt i tankene hans? Var han desperat etter å ta oppmerksomheten bort fra myndighetenes håndtering av denne pandemien?» skriver Rooney i sin spalte i The Times.

Den britiske helse- og omsorgsministeren Matt Hancock (41) gikk nylig ut og sa at Premier League-spillere burde godta lønnsskutt og ta sin del av coronakrisen som herjer i hele verden.

FÅR KRITIKK: Helseminister Matt Hancock avbildet på en pressekonferanse i Downing Street fredag. Foto: Reuters

– I lys av det mange mennesker ofrer, så burde Premier League-spillere i første omgang bidra, sa Hancock på en høring tidligere i uken.

PFA, spillerorganisasjonen i England, er i forhandlinger med sine medlemmer om ta et solid lønnskutt for å dempe de økonomiske problemene mange fotballklubber nå sliter med. Samfunnsøkonomien for øvrig er også rystet, som i resten av verden, på grunn av coronaepidemien.

Men mange har reagert på at Hancock og Premier League-ledelsen angivelig har gjort fotballspillere til et symbol på personer som vegrer seg for å bidra.

Rooney har spilt i Premier League for Everton og Manchester United, og er mannen med flest mål på det engelske landslaget gjennom tidene. Den 34 år gamle spissen mener også at Premier League-ledelsen har drevet med skittent spill for å presse spillerne til å ta lønnskutt.

«Dersom myndighetene kontaktet meg direkte for å hjelpe til med å støtte sykepleiere finansielt, eller kjøpe respiratorer ville jeg vært stolt over å kunne bidra – så lenge jeg visste hva pengene gikk til» skriver Rooney, som nå spiller for Championship-klubben Derby.

Han understreker at han er i en posisjon der han har mulighet til å bidra økonomisk etter en lang karriere på toppnivå med lukrative kontrakter. Men Rooney mener at ikke alle fotballspillere er i samme posisjon, og han mener det bli fullstendig feil å henge ut en hel yrkesgruppe.

– Hvorfor er fotballspillere plutselig syndebukker? Presset som blir lagt på mange spillere, særlig de unge, er uakseptabelt. Det er de jeg snakker for, skriver Rooney.

