NORWICH-TAP: José Mourinho klager på en dommeravgjørelse i cupkampen tidligere denne uken. Foto: ANDY RAIN / EPA

Tjærnås om Mourinho: – Høres ut som det er ham mot resten av verden

Tottenham er utslått av FA-cupen og nummer syv i Premier League. José Mourinho klager over alt som er trist og leit. Er det berettiget?

Nå nettopp

– Jeg begynner å bli litt kvalm og lei av unnskyldningene han kommer med, sier den tidligere Tottenham-spilleren Jamie O'Hara på talkSPORT.

Sist ble det straffekonkurransetap mot Norwich i cupen. I ligaen har det blitt to strake tap.

– De har fortsatt en god nok tropp til å slå Norwich og å få resultater, sier O’Hara.

Lars Tjærnås fulgte Norwich-kampen i Viasport-studio. Han sier:

– Jeg mener ganske mye den siste tiden kan forklares med skadene på Son Heung-min og Harry Kane. Alle lag i verden hadde savnet de to, og Tottenham var totalt avhengig av dem offensivt. Samtidig forsvant Christian Eriksen, og nå er kaptein Hugo Llloris ute.

– Så arbeidsforholdene til Mourinho har ikke vært enkle, men jeg synes han har noen opptredener i media der han overdriver hvor vondt og vrient alt er for han – det høres ut som det er han mot resten av verden, og at det kun er han og hans lag som har et tett program, sier Viasport-eksperten.

les også Tettey med Mourinho-stikk etter cupbragd: – De har forandret seg helt

José Mourinho overtok som Tottenham-sjef den 20. november. Tottenham lå den gang helt nede på 14. plass. Nå er de nummer syv, men avstanden fram til 5. plass er bare ett poeng mindre enn den gang. Forbedringen til den viktige 4. plassen er derimot stor - avstanden er kuttet fra 11 til 5 poeng.

– De har spilt kamper veldig tett under Mourinho, det betyr at han har hatt liten tid på feltet- og bør vurderes mest som kampleder, mindre som trener på feltet, mener Lars Tjærnås.

– Det mest overraskende negativt er litt dårlig struktur i bakre ledd, der de gir bort en del rom. Det er atypisk lagene hans. Dessuten mener jeg de spiller relativt dristig mot etablert forsvar helt bakfra, selv i kamper der de har svake igangsettere.

Nå står Tottenham foran Premier League-kamp mot Burnley lørdag og returkamp i Champions League mot RB Leipzig tirsdag. Mourinho sa etter tapet mot Norwich at han må velge:

– Jeg må prøve å bestemme meg for hvilken kamp som har prioritet.

Den uttalelsen får Alan Smith på football.london til å peke på styrelederen Daniel Levy og spørre hvorfor han ansatte Mourinho.

– En krone for tankene til Daniel Levy da han hørte Mourinhos påstand om at Tottenham ikke er i stand til å slå både Burnley og Leipzig, og at det vil være opp til styret hvilken kamp som skal prioriteres.

– Mindre enn fire måneder etter at Mourinho tok over, tapper han sine spillere for selvtillit ved gjentatte ganger å vise til manglene og ønske at sesongen allerede skulle være avsluttet.

– Hvorfor ansatte han Mourinho. Var det et element av forfengelighet, fordi han tidligere hadde prøvd å hente den tidligere Chelsea-manageren til Nord-London? En slags prestasjon til tross for at bevisene pekte mot at det var en feil?

Publisert: 07.03.20 kl. 13:56

