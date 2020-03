Ighalo-dobbel da Solskjærs United sendte Rooney ut av FA-cupen

DERBY (VG) (Derby – Manchester United 0–3) Manchester United har funnet formen. Ole Gunnar Solskjær (47) har kanskje funnet måltyven han har lett etter.

To mål av den innlånte spissen Odion Ighalo bidro til en komfortabel seier mot middelhavsfarerne fra Championship.

Det var Uniteds niende strake kamp uten tap – den lengste ubeseirede rekken til Manchester United siden de 11 kampene på rad uten tap etter at Solskjær tok over som midlertidig manager like før jul i 2018.

Seieren sender Solskjærs menn til kvartfinale i FA-cupen, der de skal møte Norwich på bortebane om halvannen uke.

GAMLE LAGKAMERATER: Ole Gunnar Solskjær gir Wayne Rooney en klem ved kampslutt. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Alt handlet om Wayne Rooney før oppgjøret på Pride Park. United-historiens mestscorende spiller varslet på forhånd at han kom til å feire dersom han scoret mot gamleklubben, men det fikk han aldri muligheten til.

Det var riktignok ikke langt unna. På stillingen 0–0 sendte 34-åringen et gisp ut over stadion da han klinket til med et velplassert frispark, men Manchester United-keeper Sergio Romero leverte en strålende redning.

Deretter handlet det meste om «de røde djevlene», som kjempet Derby i senk uten store anstrengelser.

DANSET FOR DOBBEL: Odion Ighalo feirer sin andre scoring mot Derby sammen med Andreas Pereira. Foto: CARL RECINE / Reuters

Det første målet kom fra uventet hold: Venstreback Luke Shaw slumpet til på volley, ballen spratt i bakken, sneiet kanskje innom ryggen til Jesse Lingard på veien, og gikk i en perfekt bue over Derbys keeper før den avsluttet sin ferd i nettmaskene.

Det var Shaws andre mål for Manchester United etter nesten seks år i klubben.

Ighalo, hentet på lån som nødløsning fra Shanghai Shenua i januar, har allerede rukket å score flere. Etter kveldens to fulltreffere er han oppe i tre scoringer til tross for at han kun har startet to kamper for klubben.

Det første målet kom fem minutter før pause etter en pasning fra Shaw. Ighalo tråklet seg inn i feltet, fikk sin første avslutning blokkert, men pirket ballen ned i hjørnet på andre forsøk.

Det andre kom 20 minutter før slutt: Ighalo fikk ballen av Juan Mata, den første avslutningen hans ble reddet, men den andre banket han opp i nettaket.

Mange reagerte med hevet øyenbryn da Solskjær signerte en 30 år gammel spiss fra kinesisk fotball på tampen av overgangsvinduet. Han var ute av form og hadde ikke spilt i Premier League på tre år.

Men målsniken fra Nigeria er i ferd med å skrive en suksesshistorie hos favorittklubben. De neste ukene og månedene spiller han for Champions League-plass og trofeer i Europa League og FA-cupen … for ikke å snakke om en forlenget kontrakt med Manchester United.

