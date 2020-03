DØD: Lorenzo Sanz sammen med den tidligere Real Madrid-stjernen Raul i 1999. Foto: ALBERTO MARTIN / EFE

Tidligere Real Madrid-president døde av coronaviruset

Lorenzo Sanz er død 76 år gammel, det melder flere spanske medier. Sanz var smittet av coronaviruset.

Sanz var president i Real Madrid fra 1995 til 2000. I det tidsrommet vant klubben blant annet Champions League to ganger.

Sanz hadde vært innlagt på sykehus i flere dager etter å ha hatt feber og pustetrøbbel. På sykehuset testet han positivt for coronaviruset, og døde lørdag ifølge den spanske avisa Marca.

Til AS har Sanz sin sønn fortalt at faren hadde diabetes. Til Cope sier sønnen at Sanz også fikk nyresvikt etter at han ble lagt inn på sykehuset. Sønnen Fernando har selv spilt fotball på øverste nivå, for Real Madrid mens faren var president, samt i Malaga.

Sanz jobbet som direktør i Real Madrid før han ble president i 1995. I 2000 mistet han han presidentvervet etter å ha tapt valget mot Florentino Perez, som nå er inne i sin andre periode som Real Madrid-president.

Fra 2006 til 2010 eide han den spanske klubben Malaga, før han solgte den videre til Qatari Investor.

Marca skriver at Perez og Sanz hadde et godt personlig forhold, og at det er ventet at Real Madrid vil hedre sin tidligere president.

Sanz sin datter Malula er gift med den tidligere Real Madrid-spilleren Michel Salgado, som spilte for klubben fra 1999 til 2009.

Publisert: 21.03.20 kl. 21:49 Oppdatert: 21.03.20 kl. 22:02