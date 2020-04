UENIGE: Abid Raja (t.v) og Trond Giske. Foto: Frode Hansen, VG og Gisle Oddstad, VG

Giske og Raja i heftig ordkrig om fotballen

Trond Giske (Ap) og kulturminister Abid Raja (V) fyrer løs mot hverandre i debatten om norsk fotball. Giske truer med at Stortinget vil kreve at Raja finner en løsning for fotballen.

Oppdatert nå nettopp

Giske setter en susende takling mot Raja, som onsdag kveld gikk til angrep på det han mener er utakknemlige norske fotballedere – etter at Raja har vært under angrep den siste tiden.

– Jeg leser at Raja er frustrert av å få kritikk fra Idretts-Norge, og forsvarer seg med at han kan offsideregelen. Min erfaring som tidligere idrettsminister er at det finnes en bedre måte å unngå kritikk på som idrettsminister: Få jobben gjort! sier Giske til VG.

Han var kulturminister fra 2005 til 2009.

Raja og flere fotballedere er uenige om hvor gode krisepakkene til idretten er, og krangler blant annet om klubbene skal få dekket sponsorinntekter – den klart viktigste inntekten for en toppklubb i Norge.

– Den debatten bommer på det viktigste temaet, mener Giske.

Stortingspolitikeren ber isteden Raja være pådriveren for at toppklubbene og helsemyndighetene sammen klarer å få fotballen i gang igjen i sommer.

– Det kan løses. Bare det er vilje og handlekraft, sier Giske.

Raja møter helsetoppene igjen i dag. Og skal delta på regjeringens pressekonferanse i ettermiddag der det forventes mer klarhet rundt fotballen i sommer. Giske setter press på Raja:

– Jeg tror at hvis regjeringen ikke finner en løsning på det, så vil Stortinget kreve det.

– Hvordan?

– Vi pålegger regjeringen å finne en løsning. Jeg håper ikke at vi kommer dit. Jeg tror signalene er veldig tydelige, sier 53-åringen, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Usaklig

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja reagerer:

– Giske står fritt til å fremme sine forslag i Stortinget om at han vil åpne opp for fotball alene, men han bør også svare til industriarbeidere og alle andre om hvorfor han vil prioritere Eliteserien foran alle andre i samfunnet. Han må svare på hvorfor han vil gjøre det før vi har fått landet de nye rådene fra helsemyndighetene, sier Raja.

– For meg er dette usaklig favorisering. Fotballen har store støttespillere bak seg både i opposisjon og i regjering, og vi kommer til å åpne opp med en gang det er forsvarlig. Men jeg vil holde fast på likhetsprinsippet; vi skal behandle folk likt i dette landet, tillegger han.

VGs politiske redaktør Hanne B. Skartveit sier følgende om Stortingets mulighet til å påvirke regjeringen i denne saken:

– Tiltakene ligger hos regjeringen, men regjeringen må handle i tråd med stortingsflertallet. Dette er ikke en sak du får regjeringskrise på. Kommer det et forslag i Stortinget, gjenstår det å se om man eventuelt får flertall for det, sier hun.

Giske står på sitt:

– Man må selvsagt ha smittevernregler rundt avviklingen av toppfotballen, men toppklubbene er omgitt av helsefaglig personell. Det finnes ikke en frisk gruppe i Norge som har mer legehjelp enn fotballspillere, sier Giske, som påpeker at toppfotballspillere heller ikke er i den fremste risikogruppen med tanke på overvekt, hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk.

Giske mener at ingen krever at regjeringen dekker toppfotballens tap krone for krone, men at Raja gjør samme jobb for fotballspillere som han har gjort for frisører, der man har klart å lage regler som gjør at virksomheten har kommet i gang.

– Det hjelper ingen klubber at han kan offsideregelen, eksperter på offsideregler finner man som oftest utenfor banen: på sidelinja, sier Giske.

les også Raja refses av fotball-ledere: – Tynt

Raja spør seg om partileder Jonas Gahr Støre kan gripe inn og sette Giske på benken i denne saken.

– Jeg vet ikke om han har klarert sitt representantforslag med partileder Støre og om han får lov til å fremme et forslag hvor Ap skal tvinge helsemyndighetene til å tillate Eliteserien å starte opp. Det er svært oppsiktsvekkende om Arbeiderpartiet skal sette Eliteserien foran ansvarlig og sikker smittevernbehandling, mener Raja.

– Vi som samfunn har investert vanvittig mye i å få kontroll på pandemien. Nå har Norge kontroll, og vi skal gradvis åpne opp mens vi beholder kontrollen. Jeg vil advare Støre mot å la Giske få bestemme hva Ap mener i denne saken, sier Raja.

– Jeg tror Raja trygt kan overlate Ap til Ap, og heller konsentrere seg om å gjøre jobben sin, svarer Giske.

– Stortinget kommer ikke til å gå inn i smittevernregler, men Stortinget kan pålegge Raja å sikre fotballen og idretten gjennom krisa, slik Stortinget har vært nødt til å pålegge Raja å gjøre jobben sin på mediesektoren, tillegger han.

Publisert: 30.04.20 kl. 11:28 Oppdatert: 30.04.20 kl. 12:11

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser