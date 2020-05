SPILLEKLAR: Bjørn Maars Johnsen (til høyre) i duell med FC Tokyos Sei Muroya (L) i nordmannens eneste kamp for Ulsan Hyundai FC, et oppgjør i asiatisk Champions League i februar. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

Maars Johnsen serieklar etter «forferdelig» coronatest: – Har trent vanlig hele tiden

Landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen (28) har trent fotball som normalt gjennom hele pandemien. Han er testet for coronaviruset og klarert til seriestart i Sør-Korea kommende uke.

Magnus Gamlem

Sør-Koreas kamp mot coronaviruset har blitt betegnet som «ekstremt suksessfull» av FN. Fredag 8. mai blir det asiatiske landet et av de første i verden som setter i gang med profesjonell fotball igjen.

Overgangen fra Rosenborg til sørkoreansk fotball er ikke blitt slik Maars Johnsen hadde sett for seg, men nå kribler han etter å komme i gang for sin nye klubb, Ulsan Hyundai.

– Det har vært nervepirrende, for å si det mildt. Det har ikke vært en hyggelig periode, men nå er ting endelig tilbake til det normale, forteller Johnsen, som ankom Sør-Korea i starten av januar og bare har spilt én offisiell kamp, i den asiatiske utgaven av Champions League.

I Norge må man fremdeles trene med én meter avstand mellom spillerne. I Sør-Korea har man aldri lagt noen føringer for hvordan lagene kan trene.

– Vi stoppet aldri å trene fotball. Laget har hatt helt vanlige fotballtreninger gjennom hele pandemien, men ingen andre har hatt adgang til treningsfeltet. Vi har også spilt treningskamper internt og mot juniorlaget, forteller Maars Johnsen.

– Forferdelig

Før serieoppstarten har samtlige av spillerne i K League – landets øverste divisjon – blitt testet for coronaviruset. Fredag forrige uke kom samtlige av testene tilbake negative.

Det er Maars Johnsen glad for, men selve testingen var en mindre hyggelig opplevelse.

– Det er forferdelig. Du vet slike Q-tips som man renser ørene med etter å ha dusjet? De stikker noe som ligner langt opp i nesen. De får deg også til å hoste, begge deler for å samle DNA. Det er ikke morsomt i det hele tatt.

– Gjorde det vondt?

– Ja, men kanskje jeg er mer følsom enn andre, sier landslagsspissen.

Han vet ikke hvor ofte spillerne må testes, men har fått signaler på at det vil skje flere ganger i løpet av sesongen.

Sør-Koreas suksess

20. januar ble det første tilfellet av Covid-19 oppdaget i Sør-Korea, og i midten av februar viste statistikken at bare Kina hadde flere smittede.

Blant en befolkning på nesten 52 millioner mennesker, har derimot bare 250 mennesker mistet livet til viruset. Kontrasten til USA, som oppdaget viruset samme dato som Sør-Korea, er slående. Der har 65 000 dødd.

Gode forberedelser, hyppig testing og sporing av landets innbyggere er blant årsakene som brukes til å forklare Sør-Koreas suksess. Landet har derimot ikke tvunget folket til å holde seg innendørs, slik flere andre land med stor smitte har måttet gjøre.

Stikk mot Trump

Maars Johnsen hyller måten Sør-Korea har håndtert situasjonen på. Landet har vært gjennom store epidemier som SARS og MERS tidligere, og har brukt kunnskapen til å kontrollere coronapandemien.

– De har hatt mye bedre kontroll på viruset her. Fra første dag har de forsikret seg om at folk er trygge. De har sporet telefoner og holdt oss informert på melding om hvor det er smitte og hvor vi kan oppholde oss.

– Myndighetene har vært veldig åpen om situasjonen. Det er viktig å informere om at dette ikke bare er et lite virus – som Trump ville sagt – men at vi må ta det på alvor, sier Maars Johnsen, som også har amerikansk statsborgerskap.

Til tross for manglende restriksjoner på hvor han kan bevege seg, har han for det meste holdt seg innendørs sammen med kona, Veronica Johnsen Bernabéu.

Høye ambisjoner

Med utelukkende negative testresultater, har myndighetene gitt grønt lys for fotballspilling. Det blir imidlertid uten publikum på tribunene.

Lørdag spilte de for første gang treningskamp mot et annet lag, og førstkommende fredag sesongåpner Ulsan mot Sangju Sangmu.

Forrige sesong ble Johnsens klubb nr. 2 i ligaen. Derfor er ambisjonene for årets sesong klare:

– Vi vil vinne ligaen. Klubben og trenerne forventer mye av oss. Det samme gjør fansen, som også vil at vi skal ta det siste steget og sikre gullet.

PS! TV-selskaper fra flere land har kastet seg inn i kampen om rettighetene til sørkoreansk fotball. Fredag annonserte TV 2 at de skal vise fotball fra Færøyene, hvor ballen også snart begynner å rulle:

Publisert: 02.05.20 kl. 15:39 Oppdatert: 02.05.20 kl. 15:56

