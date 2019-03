SEIERSGLISET! Jürgen Klopp jubler vilt etter at tre Liverpool-poeng ble sikret i sluttminuttene igjen. Foto: PETER POWELL / EPA

Kommentar

Kanskje er Klopp like viktig som ligagullet

(Liverpool – Tottenham 2–1) «Når jeg sitter her om fire år, er jeg rimelig sikker på at vi har vunnet et trofé», sa Jürgen Klopp på sin aller første pressekonferanse som Liverpool-manager.

Det var 8. oktober 2015.

31. mars 2019 jubler den karismatiske tyskeren med sitt ville seiersglis foran The Kop etter ganske heldige 2–1 over Tottenham. En ny følelsesladet seier ble sikret i sluttminuttene, Liverpool kleber seg fast til ligagullfavoritten Manchester City.

Skal Klopp holde ord fra 2015, har han bare to muligheter igjen: Premier League eller Champions League denne våren. Men egentlig bør det ikke spille veldig stor rolle om manageren treffer med sin lille lovnad eller ikke.

Klopp har allerede gjort mer enn man kunne forvente på sine første tre og et halvt år som Liverpool-sjef.

Det er blitt tap i tre finaler under hans ledelse (ligacupen, Europa League og Champions League), men først og fremst er det blitt et Liverpool som endelig ser ut til å være på vei tilbake der klubben hører hjemme, blant de aller beste.

1–0: Roberto Firmino nikker ballen i bakken og i mål bak Hugo Lloris i Tottenham-målet. Foto: PETER POWELL / EPA

Champions League-finalen i fjor, favoritt til å nå minst semifinalen igjen og ikke minst den enorme prestasjonen det er å henge på «monsteret», regjerende mester Manchester City, på tabelltoppen.

Pep Guardiola bygger en storhet, men har mer penger, bredere stall, overtok en klubb som ikke har vært utenfor «topp fire» siden 2010 og City vant serien under både Roberto Mancini (2011) og Manuel Pellegrini (2014).

Jürgen Klopp overtok et Liverpool som ikke fikk til så veldig mye, som ikke har vunnet ligaen siden 1990 og knapt nok fikk være med i Champions League. Bortsett fra i en eventyrlig Luis Suarez-sesong (2014) har ligagullet vært veldig langt unna det siste tiåret.

Dette har vært plasseringene: 7–6–8–7–2–6–8–4–4. De tre siste har vært under Klopp, i år blir tallet ikke høyere enn «2». Manageren driver laget i riktig retning, og bør få all verdens støtte i og rundt klubben, selv om det ikke blir noe å løfte over hodet denne våren heller.

Det tar tid å snu en så stor og på mange måter såret klubb, og Klopp er veldig godt i gang.

I en meget intens kamp mot Tottenham kunne et fartsfylt Liverpool scoret flere enn Roberto Firminos nikkmål før en halvtime var spilt, men i 2. omgang snudde det meste. Tottenham utlignet, var meget nær å ta ledelsen, og det måtte en kun en stor keepertabbe av Hugo Lloris reddet Liverpool.

Da var det mulig å synes litt synd på et sjarmerende Tottenham-lag, som skal innvie sin praktfulle hjemmebane etter ett poeng på de fem siste seriekampene.

Det var lenge mulig å synes litt synd på Mohamed Salah også, som bare har fire scoringer på 15 kamper i 2019. Han fremstår usikker og gjør rare valg, men det er verdt å minne om at Salah står med 17 seriemål og er på delt annenplass på toppscorerstatistikken i Premier League, to bak Sergio Agüero.

ROTET: Alisson Foto: PETER POWELL / EPA

Salah er også den av de tre foran hos Liverpool som har vært involvert i flest mål denne sesongen (inkludert målgivende), men «straffes» for at han overpresterte voldsomt i forrige sesong. Salah sammenlignes med 44 scoringer på 52 kamper, og da vil han alltid tape, dette er tall bare Lionel Messi og Cristiano Ronaldo gjenskaper.

Kanskje vil det gi egypteren et løft at han var mannen som nikket da Lloris klønet, og han fikk ekstra varmer klemmer av manager og lagkamerater etterpå.

Like bekymringsfullt for Liverpools gullsjanser er det muligens at vanligvis bunnsolide Alisson Becker har begynt å rote i mål. Mot Tottenham så han ut som en blanding av Simon Mignolet og Loris Karius. Det er ikke bilder Liverpool-supporterne vil ha i hodet.

Men Virgil van Dijk ser fortsatt ut som seg selv, er i veien for det meste og den viktigste grunnen til at Liverpool har færrest baklengsmål i Premier League, 19 på 32 kamper.

De neste ukene er det selvsagt ligamesterskapet og Champions League som betyr mest. Skulle det ende med et gull, det første på 29 år, er det knapt mulig å tenke seg scenene på Anfield når Jordan Henderson løfter trofeet.

Men sjansen er fortsatt størst for at Vincent Kompany og Manchester City vinner igjen. City har et lite forsprang, og de færreste kommer ut av 90 minutter i Guardiola-trommelen uten å ha tapt. 20 av 21 siste kampene er vunnet (én etter straffer), lite tyder på rekken ikke skal fortsette.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Sånn sett er det bare enda mer imponerende at Jürgen Klopp og Liverpool fremdeles henger med.

Klopp har kontrakt i tre år til. Det beste han kan gjøre for Liverpool er å skape et lag som er med helt i toppen av Premier League, og i sluttsjiktet i Champions League, hvert eneste år.

Da bør det også være et godt håp om at trofeet han snakket om i 2015 dukker opp snart.

