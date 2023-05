Ny skrekkskade for Everton-kapteinen: − Det er mer enn nok

(Leicester – Everton 2–2) Leggen brakk rett av på to steder i 2017. Nå er Everton-kaptein Séamus Coleman igjen rammet av en grusom skade.

To minutter på overtid av første omgang var uhellet igjen ute for iren. I et kraftig sammenstøt med Leicesters Boubakary Soumare (fikk gult kort) gikk det knallhardt ut over 34-åringens høyre kne.

TV-bildene var vonde å se.

– Det er nok nå, mer enn nok, meldte Viasats ekspert, Tor Ole Skullerud.

– Vi trenger ikke å se mer nå, svarte kommentator Andreas Toft.

Det var tydelig at resten av sesongen kan ryke for en av Evertons viktigste spillere i kampen for å redde plassen i Premier League.

Men kapteinen vinket likevel for å oppildne Everton-fansen på tribunen:

Den hardt pressede Liverpool-klubben lå under 2–1 da Coleman forsvant ut, men reddet til slutt et viktig bortepoeng mot Leicester i bunnoppgjøret på King Power Stadium.

Det begynte riktig så bra for Everton.

Dominic Calvert-Lewin sendte de – for anledningen rosa – i ledelsen på straffespark etter kvarteret.

Men så snudde hjemmelaget kampen.

Leicester-stopper Caglar Söyüncü presset inn 1–1 før Alex Iwobi gjorde en stygg feilpasning på Evertons midtbane. James Maddison satte lynkjapt opp Jamie Vardy i bakrom.

SCORET: Jamie Vardy feiret scoringen med Youri Tielemans.

Leicester-spissen på 36 år satte inn sitt første mål på hjemmebane denne sesongen. Dermed hadde hjemmelaget snudd kampen til 2–1. De burde ha ledet mer ved pause.

Men Evertons engelske landslagskeeper, Jordan Pickford, reddet straffesparket til James Maddison.

Med Séamus Coleman ute gjorde Alex Iwobi opp for sin store feil etter pause. Nigerianeren utlignet til 2–2 etter en fin pasning fra Dwight McNeil.

Flere mål ble det ikke i den svært intense kampen.

Jordan Pickford rotet det til, men Vardy bommet på mål med noen centimeter.

I den andre enden av banen imponerte Daniel Iversen. Den 25 år gamle danske keeperen vartet opp med en kjemperedning da Evertons Abdoulaye Doucouré klemte til på slutten av kampen.

Leicester løftet seg over nedrykkstreken fire kamper før slutt. Nå venter Fulham (b), Liverpool (h), Newcastle (b) og West Ham (h) i ligaavslutningen.

Everton ligger an til nedrykk med ett poeng mindre enn Leicester. Bare Southampton er bak. Everton møter Brighton (b), Manchester City (h), Wolverhampton (b) og Bournmouth (b).

Halve Premier League kan i teorien fortsatt rykke ned, men mye tyder på at Leicester og Everton kjemper mot West Ham, Leeds og Nottingham Forest om to kamper i neste sesongs Premier League.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post