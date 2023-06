NORGES STJERNER: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

Sammenlignes med Haaland og Ødegaard: − Ikke knekt koden

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagstrener Hege Riise innrømmer at hun noen ganger rådfører seg med kollega Ståle Solbakken. Særlig én ting må på plass for at Norge skal lykkes, mener fotballekspert.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, og Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard: Norge sine fotballandslag har to offensive stjerner på hvert lag.

Det ble ett av temaene da landslagstrener Hege Riise, Hegerberg og Graham Hansen møtte pressen i det som var starten på en liten pre-pre camp før landslaget vender snuten «down under».

Hvordan skal Riise dyrke samspillet og få frem det beste av de to?

– Det er ikke noe det ene eller det andre. Med to stjerner, så er de også avhengig av et kollektiv for at vi skal få det til. Det kommer vi til å jobbe med – hvordan vi skal se ut offensivt, sier Riise til VG.

OPPTATT AV KOLLEKTIVET: Landslagssjef Hege Riise. Her fra Colosseum på Ullevaal stadion.

– Har du hatt noen samtaler med landslagssjef Solbakken om disse utfordringene?

– Ikke nå i etterkant. Jeg snakker med Ståle av og til. Vi står jo i litt av det samme. Så det er mange ting jeg lurer på hvordan han har løst, så svarer han villig på det.

– Vil du dele noe av det du har spurt om?

– Nei, sier Riise hemmelighetsfullt.

Riise får støtte av Hegerberg.

– Klarer vi å dra inn vårt beste til laget, så vil vi bli bedre og. Det handler om individuell kvalitet og kollektiv kvalitet. Det henger sammen, sier Hegerberg.

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp mener herrelandslaget og kvinnelandslaget står i mange av de samme utfordringene når det gjelder deres respektive stjerner.

Han er ikke i tvil om at Riise må knekke koden for å få Graham Hansen så mye som mulig involvert i kampene.

– Det handler om at «Caro» må få ballen mest mulig. Klarer vi å gjøre det 20 ganger i en kamp, øker det sjansen for at Ada (Hegerberg) får gode arbeidsforhold. Blir «Caro» involvert tre ganger i løpet av en kamp, så blir hun også en helt middels fotballspiller, sier Torp til VG

– Vil du si at noen av landslagstrenerne har knekt koden for hvordan de skal få stjernene til å skinne?

– Nei, jeg synes jo egentlig ikke at det. At de har funnet en åpenbar fasit på hvordan det kan løses, sier Torp.

SPENT: Carl Erik Torp skal kommentere Norges kamper i VM fra NRK-huset på Marienlyst.

I EM i fjor spilte Graham Hansen i en slags «hengende» spissrolle. I Barcelona har hun briljert på høyrekanten, og det ser ut til at Riise vil dyrke henne i den posisjonen i en 4–3–3-formasjon.

Hansen er ikke så opptatt av akkurat hvor hun spiller, men hvordan hun spiller.

– Formasjon og hvor man starter er bare tall. Resten er taktikk. Målet er å sette meg opp mye i 1 mot 1. Jeg synes det er gøy. Det er drømmebildet å få mange av de situasjonene i kamp, sier Hansen.

Å få Graham Hansen i de situasjonene vil hjelpe de andre og, påpeker Torp.

– Dette er jo spillere som motstanderne er obs på, så det handler også om hvordan man skal binde opp flest spillere, slik at andre kommer til. Som Maanum og Reiten. At disse skal skinne. Det er noe vi ikke ser nok på herrelandslaget, men som jeg tror vi vil se på kvinnelandslaget, sier han.

Info Norges tropp i fotball-VM Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Mathilde Harviken, Sara Hørte, Marit Bratberg Lund Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Emilie Haavi Angrep: Ada Hegerberg, Sofie Roman Haug, Karina Sævik og Anna Jøsendal. Reserver: Elisabeth Terland, Emma Godø og Malin Brenn. Vis mer