England-stjerne i latter etter VG-spørsmål: Kommer med stikk til Norge

Frida Maanums lagvenninne i Arsenal, Beth Mead, vil nok aldri glemme sitt forrige møte med Norge. Det har Maanum fått kjenne ekstra på det siste året.

VG møtte Beth Mead under arrangementet «We Play Strong», i forbindelse med Champions League-finalen i Eindhoven.

Engelske Mead, som ble rangert som nummer to på Ballon d’Or-listen i 2022, går glipp av VM i New Zealand og Australia dette året på grunn av en korsbåndskade.

Hun er tilbake i opptrening, og kunne nok blitt med til VM om hun ville det.

LAGVENNINNER: Frida Maanum gir Beth Mead en god klem. Her fra kvartfinalen i FA-cupen.

Arsenal og resten av lagene i den engelske superligaen har opplevd en enorm publikumsinteresse etter EM-gullet i fjor. Maanum og Mead har opplevd å selge ut Emirates Stadium ved to anledninger.

På spørsmål om hva England har klart, som Norge fremdeles sliter med når det gjelder publikumsinteresse, svarer Mead dette:

– Kanskje det at vi slo Norge 8–0. Det hjalp for publikumsinteressen. De liker å se mål, selvsagt gjør de det. Beklager, jeg bare spøker, sier hun til VG og bryter ut i latter til stor glede for de engelske journalistene.

Kampen hun sikter til var i gruppespillet i EM i 2022 - en kamp som også fremdeles gnager hos Hegerberg før sommerens VM.

Men fra spøk til alvor?

– Vi fikk gleden av å spille EM i England. Det er vanskelig å overse. Vi gjorde turneringen tilgjengelig, og vi vant. Det hjelper selvsagt på, sier Mead.

Hun fortsetter:

– Jeg tror også at folk relaterer seg til oss. Sarina (Wiegman, Englands landslagstrener red.anm.) har vært veldig flink til å påpeke at vi må komme i kontakt med fansen. Det har vi tidligere blitt litt kritisert for, at vi ikke fremstår fokusert, men det er vi når vi varmer opp. Det har vært veldig bra for oss, sier Mead.

Med Mead ute, har en annen tatt ansvar. Se Maanums scoringer for Arsenal, som gjorde henne til toppscorer i klubben:

Da Maanum blir konfrontert med Meads utspill, gliser hun.

– Det overrasker meg ikke med Beth Mead. Hun kommer med litt morsomme kommentarer her og der, sier Maanum til VG.

Med en haug med engelske lagvenninner, har hun måtte kjenne på det.

– Den 8-0-kampen, for å si det sånn, den har de nevnt mer enn de burde. Jeg håper vi spiller mot de snart igjen og slår de, for det trenger vi, sier en revansjesugen Maanum.

Hun har tatt glede i den store interessen som England har kjent på det siste året, og mener selv at Norge har mye å lære.

– Bare se den interessen som har vært i et EM. De fikk en «boost» av å vinne EM. Det er helt vilt og sykt at vi har spilt kamper på Emirates med 65.000 på tribunen. Jeg tror vi kan lære mye av den interessen som er kommet, sier hun.