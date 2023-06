ARBEIDSLEDIG: Steven Gerrard fra tiden som Aston Villa-manager.

Gerrard dropper tilbud fra klubb i Saudi-Arabia

Steven Gerrard forteller i et intervju med den britiske kanalen Channel 4 at han vil takke nei til å jobbe som trener for en saudiarabisk klubb.

NTB

– Jeg dro dit for å se på et potensielt tilbud. Jeg har vurdert det de siste dagene, men som det ser ut nå, vil jeg ikke akseptere det tilbudet, sier Liverpool-legenden.

Gerrard bekrefter ikke i intervjuet hvilken klubb det er snakk om, men briten har i lengre tid vært koblet til saudiarabiske Al-Ettifaq, skriver The Athletic.

43-åringen har tidligere ledet klubber som Rangers og Aston Villa, i tillegg til Liverpools U18- og U19-lag.

Gerrard har vært arbeidsløs siden han fikk sparken i Aston Villa i fjor høst.

