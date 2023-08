Sterling-show mot sjanseløse Luton – Chelsea med sesongens første seier

(Chelsea – Luton 3–0) Raheem Sterling (28) var sitt gamle jeg da han herjet med Luton og sørget for Chelseas første trepoenger.

Han var en skygge av seg selv etter overgangen fra Manchester City i fjor sommer. Men fredag strålte han.

Han var et konstant uromoment mot det nyopprykkede Luton-laget.

– Han har hatt en strålende start på sesongen. Han var banens beste i kampen forrige uke mot West Ham også, sier Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Den tidligere Liverpool- og Manchester City-spilleren sto for to mål og én målgivende.

1–0 kom etter et fantastisk soloraid.

Mot et passivt Luton-forsvar utnyttet kantspilleren sine dribleferdigheter til det maksimale.

Ved hjelp av overstegsfinter og fart passerte han tre Luton-forsvarere før han pirket ballen i det lengste hjørnet.

Grafikk: www.sofascore.com

– Sterlings mål kom fra ren besluttsomhet og dyktighet. For en gangs skyld ender raidet med en strålende avslutning med hans svakere fot, sier Jimmy Floyd Hasselbaink, ifølge BBC.

Han vet han snakker om, nederlenderen med 127 Premier League-mål.

Kveldens andre kom etter at Reece James-vikar Malo Gusto slo et smart innlegg mot en uplassert engelskmann i boksen. Sterling bredsidet inn 2–0 enkelt.

Forspillet til 3–0 var av det lekre slaget.

Banens kanskje nest beste spiller, Enzo Fernández, trikset med ballen før han satte opp Raheem Sterling på høyreflanken.

Det var ikke så dumt. Han fant Nicolas Jackson i boksen, som fikk sin første Chelsea-scoring etter overgangen fra La Liga.

London-klubben sikrer dermed sine første tre poeng for sesongen, mens Luton har to tap på to kamper og 1–7 i målforskjell.

