RETUR: Samuel Adegbenro fra sist han spilte i Viking.

Viking henter Samuel Adegbenro på lån

Samuel Adegbenro (27) vender tilbake til Viking på lån ut sesongen. Det bekrefter sportssjef Erik Nevland.

Stavanger Aftenblad omtalte nyheten først.

– Han kommer til landet på tirsdag. Alt er signert og vi regner med å få det i mål, men det er en medisinsk test som skal gjennomføres først, sier sportssjef Erik Nevland i Viking til VG.

– Hvorfor vil dere hente Adegbenro tilbake?

– Han er en spiller med X-faktor. En spiller som kan by på andre ting enn det vi har i stallen i dag. Så kjenner vi han godt fra før og er ganske trygge på han. Samtidig har Samuel et enormt ønske om å spille for Viking igjen, sier Nevland.

Samuel Adegbenro har den siste tiden spilt i Kina. Her fra en kamp i april.

Adegbenro kom til Norge og Viking i 2015 og ble en stor suksess. Etter to sesonger i Stavanger ble han hentet til Rosenborg.

Den siste tiden har kantspilleren spilt i Beijing Guoan i Kina. Nå kommer han på lån ut sesongen til Viking.

Den siste uka har det vært stor interesse rundt Vikings midtstopper David Brekalo. Etter det VG erfarer avslo Viking et bud på rundt 45 millioner kroner fra Midtjylland for midtstopperen.

Nevland sier fredag formiddag at det ikke er noe nytt rundt stopperen.