Henning Berg er trener i AIK.

Svensk storkamp gjenopptatt etter supportertrøbbel: − Vil at alle skal oppføre seg

Storkampen mellom Henning Bergs AIK og Malmö startet opp igjen klokken 17 etter at supportere brukte knallskudd.

Kampen i den svenske toppdivisjonen ble avbrutt etter 58 minutter på stillingen 0-0. Ifølge Aftonbladet har dommerteamet, kampdelegaten og representanter for de to klubbene vært i et sikkerhetsmøte, og der har de bestemt at kampen skulle gjenopptas klokken 17.

– Vi skulle gjerne ha spilt 95 minutter i et strekk i stedet for å ha det slik. Vi må bare slappe av og være klar til å skru på fokuset igjen når kampen starter opp, sa AIK-trener Henning Berg til Discovery.

Skulle det imidlertid smelle igjen på Friends Arena, vil kampen bli avbrutt for dagen.

– Vi vil gjerne at alle skal oppføre seg ordentlig slik at vi kan spille kamper på normal måte, sa Berg videre.

Ifølge nyhetsbyrået TT skal det ha blitt kastet bluss fra området der Malmö-supporterne oppholder seg. I etterkant løp flere AIK-supportere bort til tribunen.

Også i slutten av mai måtte en kamp AIK var involvert i, stanses. AIK-tilhengere kastet knallskudd og bluss etter at Djurgården tok ledelsen i det 82. minutt, og situasjonen eskalerte etter at en AIK-spiller ble utvist på overtid.

Kampen måtte avbrytes, og politi i opprørsutstyr rykket inn på banen. Først etter en time kunne kampen spilles ferdig.

I etterkant har Det svenske fotballforbundet nedsatt en «havarikommisjon» for å utrede hendelsen.