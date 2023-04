DUELL: Mikel Arteta og Jürgen Klopp møtes søndag.

Anfield-statistikken som taler mot Arsenal: − En slags «set-ball»

Arsenal topper Premier League-tabellen med fem poeng foran Manchester City, men et hvert feilskjær kan koste dyrt. Søndag venter Arsenals kryptonitt: Anfield.

«The Gunners» har ikke vunnet over Liverpool på mektige Anfield på over ti år, og statistikken taler mot Artetas menn som trenger seier over Merseyside-laget for å holde avstand til City etter deres seier over tabelljumbo Southampton lørdag, der Erling Braut Haaland scoret to ganger.

– Det er en helt åpen kamp, og jeg har ingen klar favoritt. Men jeg tenker at om Arsenal reiser hjem med tre poeng er det en slags «set-ball» som er vunnet, og at de er uhyre nær det helt store, skriver Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås til VG.

Men seier mot Liverpool på Anfield er ikke noe som kjennetegner Arsenal. Med unntak av en seier etter straffesparkkonkurranse i fjerde runde av ligacupen sesongen 20/21, var sist gang Arsenal vant på Anfield 2. september 2012 – da slo de Liverpool 2–1 etter mål fra Lukas Podolski og Santi Cazorla.

På ti forsøk har London-klubben altså kun vunnet én gang på Liverpools hjemmebane.

– Det sies å være tre typer løgn; blank løgn, hvit løgn og statistikk, men Arsenal har slitt på Anfield over tid. Rett og slett fordi Liverpool er vriene å slå der, for alle. Men jeg tror Arsenal er bedre rustet enn noen gang i løpet at de årene, påpeker Tjærnås.

Han nevner to avgjørende faktorer:

Roen i spillet og evnen til å spille motstandere lavt. Det gjør at de sjelden får lange perioder med trykk mot seg, selv på vriene bortekamper

Én mot én spillere offensivt som skaper ubalanse, og vinner sine kamper i kampen.

Blant de tolv mestscorende spillerne i ligaen denne sesongen finner vi tre Arsenal-spillere, og kun én Liverpool-spiller.

Arsenals Martin Ødegaard har scoret ti, mens både Gabriel Martinelli og Bukayo Saka har scoret tolv. Det samme har Liverpools Mohamed Salah.

Sistnevnte deltok ikke på trening torsdag. Det er derfor usikkerhet om Liverpools målmaskin er spilleklar.

– Spiller ikke Salah, mister Liverpool selvsagt mest av alt en spiller som er en trussel i bakrom, men også en spiller som kan utnytte rommet bak Zinchenko. Spiller han, er det én av tingene jeg gleder meg mest til, forteller Tjærnås.

Salah har mange ganger tidligere påført Arsenal tap på Anfield:

Liverpool må muligens klare seg uten Salah, men også Arsenal har flere av sine faste ute med skade. William Saliba pådro seg en ryggskade i Europa League-exiten mot Sporting før landslagspausen. Rob Holding har figurert på stopperplass i franskmannens fravær.

– Jeg tror ikke presset mentalt er en avgjørende faktor. Jeg tror det handler om de nevnte ferdighetene til Arsenal, samt en del andre ting. Jeg spent på om midtforsvaret med Holding tåler en annen type test enn det de har fått de andre kampene han har spilt, sier Tjærnås.

Info Arsenals syv siste ligakamper 1. april: Arsenal – Leeds 4–1 19. mars: Arsenal – Crystal Palace 4–1 12. mars: Fulham – Arsenal 0–3 4. mars: Arsenal – Bournemouth 3–2 1. mars: Arsenal – Everton 4–0 25. februar: Leicester – Arsenal 0–1 18. februar: Aston Villa – Arsenal 2–4 Målforskjell: 17 Vis mer

Martin Ødegaard og co. har vunnet syv strake kamper og har stadig presset på seg, men til nettstedet The Athletic sier Mikel Arteta at presset er det som holder laget gående.

– Vi må bare omfavne øyeblikket og gå for det. Vi vet at det er en stor utfordring, men det er samtidig en stor mulighet til å dra til Anfield og gjøre noe vi ikke har gjort på mange år, sier Arsenal-manageren.

De siste sesongene har ligalederen slitt mot de andre topplagene på bortebane. Seieren mot Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium tidligere denne sesongen var den første seieren over Nord-London-rivalen på bortebane på ni år.

– Seieren mot Spurs borte er bare enda et eksempel på et lag som har utviklet alle deler av spillet. Ikke minst forsvarsspill og dødballer, fastslår Tjærnås.

Rødtrøyene sikret også sin tredje strake seier mot Chelsea på Stamford Bridge denne sesongen. Nå står Anfield for tur.

– Vi er fullt kapable til å klare det. Vi vet at vi må være på vårt beste for å vinne kampen, og definitivt mye bedre enn det vi var forrige sesong da vi åpnet opp og bare lot Liverpool angripe komfortabelt, sier Arteta.

Forrige sesong tapte Arsenal 0–4 på Anfield.

Tross Liverpools hittil dårlige sesong sammenlignet med de siste sesongene er de blant de fem sterkeste lagene på hjemmebane. Så skal det også nevnes at Arsenal er det beste laget på hjemmebane.

Info Hjemmetabellen Premier League 22/23 (Liverpool har bare spilt 13 kamper. Alle andre lag har spilt 14 eller 15) 1. Arsenal (12 seiere – 2 uavgjort – 1 tap, 15 kamper) 2. Manchester City (12–1–1) 3. Manchester United (11–3–1) 4. Tottenham (11–0–4) 5. Liverpool (9–3–1, 13 kamper) 6. Newcastle (8–5–1) 7. Brentford (7–6–2) 8. Aston Villa (8–2–5) 9. Brighton (7–3–4) 10. Chelsea (6–5–4) 11. Fulham (6–4–5) 12. Nottingham Forest (5–6–4) 13. West Ham (6–3–6) 14. Leeds (5–5–4) 15. Crystal Palace (5–5–5) 16. Wolves (6–2–7) 17. Bournemouth (5–4–6) 18. Everton (5–3–7) 19. Leicester (3–3–9) 20. Southampton (2–4–9) Vis mer

– Jeg tror fortsatt Arsenal kjenner seg i en form for angrepsposisjon, at de har spilt seg til en mulighet ingen så for seg før sesongen. Mye mer enn følelsen av at de har noe å tape, avslutter Tjærnås.

